ChatGPT Go już dostępny. Jest tani, ale OpenAI dorzuci reklamy

OpenAI wprowadza nowy plan subskrypcji. ChatGPT Go trafił właśnie do użytkowników na całym świecie, w tym do Polski. To najtańsza opcja dla osób, które potrzebują więcej mocy niż w wersji darmowej.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17 STY 2026
1
GPT-5.2 Instant dla każdego

Do tej pory wybór był prosty: albo korzystasz za darmo z dużymi ograniczeniami, albo płacisz sporo za plan Plus. Teraz pojawia się opcja środka. ChatGPT Go bazuje na nowym modelu GPT-5.2 Instant. Jest on szybki i świetnie radzi sobie z codziennymi zadaniami.

W ramach nowego abonamentu dostajemy znacznie więcej niż w darmowej wersji. OpenAI obiecuje dziesięciokrotnie wyższe limity na wiadomości i generowanie obrazów. To spora zmiana dla osób, które intensywnie korzystają z AI do nauki lub pracy. Dodatkowo model zyskał lepszą pamięć i szerszy kontekst rozmowy.

Ile to kosztuje?

Cena w Polsce została ustalona na 34,99 miesięcznie. To mniej niż połowa ceny planu Plus, który kosztuje 99,99 zł miesięcznie.

Obecnie płatna oferta OpenAI dzieli się na trzy główne poziomy. Mamy tani ChatGPT Go, zaawansowany ChatGPT Plus oraz profesjonalny ChatGPT Pro za zawrotne 999,99 zł miesięcznie. Każdy z tych planów celuje w inną grupę odbiorców. Go ma być wyborem dla masowego użytkownika, który chce "po prostu działającego" asystenta.

Reklamy w ChatGPT stają się faktem

Największe emocje budzi jednak zapowiedź dotycząca reklam. OpenAI oficjalnie potwierdziło, że wkrótce rozpocznie ich testy w planie Go. Na początku zmiany te dotkną użytkowników w USA. Reklamy mają pomóc w utrzymaniu niskiej ceny abonamentu i rozwoju darmowej wersji narzędzia.

Na szczęście użytkownicy droższych planów mogą spać spokojnie. Wersje Plus, Pro oraz pakiety dla firm pozostaną wolne od treści sponsorowanych. Firma argumentuje, że to jedyna droga, aby sztuczna inteligencja pozostała dostępna dla każdego.

telepolis
