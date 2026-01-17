ChatGPT Go już dostępny. Jest tani, ale OpenAI dorzuci reklamy

GPT-5.2 Instant dla każdego

Do tej pory wybór był prosty: albo korzystasz za darmo z dużymi ograniczeniami, albo płacisz sporo za plan Plus. Teraz pojawia się opcja środka. ChatGPT Go bazuje na nowym modelu GPT-5.2 Instant. Jest on szybki i świetnie radzi sobie z codziennymi zadaniami.

W ramach nowego abonamentu dostajemy znacznie więcej niż w darmowej wersji. OpenAI obiecuje dziesięciokrotnie wyższe limity na wiadomości i generowanie obrazów. To spora zmiana dla osób, które intensywnie korzystają z AI do nauki lub pracy. Dodatkowo model zyskał lepszą pamięć i szerszy kontekst rozmowy.

Ile to kosztuje?

Cena w Polsce została ustalona na 34,99 miesięcznie. To mniej niż połowa ceny planu Plus, który kosztuje 99,99 zł miesięcznie.

Obecnie płatna oferta OpenAI dzieli się na trzy główne poziomy. Mamy tani ChatGPT Go, zaawansowany ChatGPT Plus oraz profesjonalny ChatGPT Pro za zawrotne 999,99 zł miesięcznie. Każdy z tych planów celuje w inną grupę odbiorców. Go ma być wyborem dla masowego użytkownika, który chce "po prostu działającego" asystenta.

Reklamy w ChatGPT stają się faktem

Największe emocje budzi jednak zapowiedź dotycząca reklam. OpenAI oficjalnie potwierdziło, że wkrótce rozpocznie ich testy w planie Go. Na początku zmiany te dotkną użytkowników w USA. Reklamy mają pomóc w utrzymaniu niskiej ceny abonamentu i rozwoju darmowej wersji narzędzia.