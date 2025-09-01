mObywatel z długo oczekiwaną nowością dla ponad 20 mln Polaków
Po długim oczekiwaniu i wielu zapowiedziach w aplikacji mObywatel debiutuje funkcja mStłuczka. Od dziś najważniejsze formalności po zdarzeniu drogowym, czyli spisanie oświadczenia i zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, można załatwić przez aplikację, bez papieru i bez dodatkowego stresu.
Według najnowszych danych dostępnych w CEPiK, na koniec lipca 2025 roku w Polsce zarejestrowanych było około 22 milionów posiadaczy prawa jazdy. I właśnie tak duża liczba obywateli może potencjalnie skorzystać z nowej usługi mStłuczka – pod warunkiem że będą korzystać z aplikacji mObywatel.
mStłuczka w mObywatelu to narzędzie, które ułatwi formalności po kolizji drogowej. Dzięki nowej opcji kierowcy mogą w aplikacji sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, uzupełnić je o zrobione na miejscu zdjęcia i szybko przekazać zgłoszenie szkody do wybranego ubezpieczyciela.
Jak przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji, mStłuczka przynosi korzyści zarówno dla kierowców, jak i ubezpieczycieli likwidujących szkodę. Jedną z nich jest brak papierowej dokumentacji. Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji czy zgłoszenie szkody odbywa się z poziomu aplikacji, bez konieczności wypełniania i dostarczania papierowych formularzy. Kierowcy mają też możliwość pobrania oświadczenia na swoje urządzenia w formacie PDF. Plik jest podpisany certyfikatem kwalifikowanym, który stanowi rodzaj cyfrowej pieczęci potwierdzającej autentyczność i integralność sporządzonego w aplikacji dokumentu. Oznacza to, że sprawca nie będzie miał możliwości jego podważenia, np. kwestionując autentyczność swojego podpisu. Zdarzało się to przy papierowych oświadczeniach.
Uzupełniane automatycznie informacje pochodzą bezpośrednio z rejestrów państwowych, takich jak CEPiK i PESEL. Dzięki temu dane są aktualne i poprawne, a spisanie oświadczenia w mObywatelu trwa zaledwie kilka minut.
Dla ubezpieczycieli mStłuczka to przede wszystkim możliwość większej automatyzacji procesów rejestracji i likwidacji szkód komunikacyjnych. Dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych ubezpieczeniowych zminimalizowane jest również ryzyko błędów lub nieścisłości, które mogą powstawać przy sporządzaniu papierowego oświadczenia.
Jak skorzystać z mStłuczki?
Usługa mStłuczka ma dwie niezależne funkcje. Pierwsza to spisanie oświadczenia przez osoby kierujące pojazdami uczestniczącymi w kolizji, druga – zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi przez osobę poszkodowaną.
Kierowcy mogą sporządzić oświadczenie, jeśli obie strony mają aplikację mObywatel i są zgodne, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Pojazdy, którymi kierowali podczas zdarzenia, muszą być zarejestrowane w Polsce. Do oświadczenia można od razu załączyć zdjęcia pojazdów oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia. Warto pamiętać, że z mStłuczki można skorzystać, kiedy w wyniku zdarzenia uszkodzone zostały tylko pojazdy i nikt nie został ranny.
Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi to osobna funkcja w usłudze mStłuczka. Po sporządzeniu oświadczenia kierowca może je pobrać lub zgłosić szkodę do ubezpieczyciela jednym kliknięciem. Zgłoszenie wysłane przez mObywatela rejestrowane jest przez ubezpieczyciela od razu, a jego obsługa odbywa się elektronicznie.