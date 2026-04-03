mObywatel przestanie działać. Zaplanowano nocne prace

Przerwa techniczna w mObywatelu

Po świętach czekają nas utrudnienia w działaniu aplikacji mObywatel. To przez prace techniczne, które odbędą się w nocy z 7 na 8 kwietnia 2026 roku. Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 20:00 i potrwają do 1:00. W tym czasie mogą wystąpić błędy w działaniu aplikacji mobilnej oraz problemy z dostępem do świadczonych przez nią usług.

System mObywatel pozwala na legitymowanie się cyfrowym dokumentem tożsamości. Zawiera on także dane o prawie jazdy, punktach karnych oraz legitymacje szkolne i studenckie. Podczas zaplanowanego serwisu wyświetlenie tych danych może być niemożliwe. Warto więc wcześniej sprawdzić potrzebne informacje lub mieć przy sobie fizyczny dokument.

Możliwości aplikacji mobilnej

Obecnie aplikacja umożliwia korzystanie z e-recept oraz e-skierowań. Pozwala również na opłacanie niektórych podatków i sprawdzanie danych w rejestrze PESEL. Przerwa techniczna ma na celu przeprowadzenie rutynowych działań konserwacyjnych w infrastrukturze obsługującej te i inne funkcje.