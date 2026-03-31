Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na kwiecień 2026

Jak składamy polecane zestawy komputerowe?

Liczy się dla nas głównie wydajność oraz niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, jest płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z HDD, oferując już tylko SSD. Wszystkie proponowane PC wspierają system operacyjny Microsoft Windows 11.

Nasze propozycje obejmują zarówno procesory Intela, jak i AMD; karty graficzne NVIDIA GeForce, ale również AMD Radeon czy Intel ARC. Nie staramy się sztucznie promować nowości, zwłaszcza, gdy ich cena nie ma uzasadnienia w wydajności, a więc nie powinna Was dziwić obecność w zestawach starszych generacji. Wszystkie zestawy są komponowane w taki sposób, by umożliwić prostą modernizację w przyszłości.

Jeśli komuś zależy na najlepszym stosunku cena-wydajność warto sięgać, póki to jeszcze możliwe, po nieco starsze modele oraz egzemplarze używane. Zwłaszcza w przypadku pamięci RAM czy kart graficznych, których ceny zwariowały. Nośniki półprzewodnikowe najlepiej kupować nowe.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

Zestaw komputerowy do 1000 zł (AMD)

To najtańszy zestaw komputerowy w naszym poradniku, który złożony został całkowicie z nowych części, dostępnych w sklepach i objętych gwarancją. Nie jest to demon wydajności, ale poradzi sobie z przeglądaniem internetu, konsumpcją treści i pracą biurową. Co najważniejsze, ma duże możliwości taniej modernizacji w przyszłości - warto rozszerzyć RAM do 16 GB.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 3200G 209 zł Płyta główna ASRock A520M-HDV 205 zł Pamięci RAM PNY Performance 8 GB 3200 MHz CL 22 199 zł Karta graficzna Zintegrowana w procesorze Dysk ADATA SU650 256 GB 189 zł Zasilacz Chieftec Smart 500 W 80+ 165 zł 967 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 2700 zł (AMD)

To pierwsza maszyna, którą można nazwać "gamingową". Wszystko za sprawą dedykowanej karty graficznej. Tak czy siak procesor z 8 rdzeniami i 16 wątkami na bazie starej architektury to w 2026 roku raczej propozycja tylko dla osób, które ogrywają tytuły sprzed lat albo czerpią radość z produkcji niezależnych, a nie dla fanów wymagających gier AAA.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 5700 549 zł Płyta główna ASRock A520M-HDV 205 zł Pamięci RAM Patriot Viper Steel DDR4 16 GB 3200 MHz CL 16 469 zł Karta graficzna MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC 8 GB 1099 zł Dysk ADATA Legend 710 512 GB 359 zł Zasilacz Endorfy Vero L6 550 W 80 PLUS Bronze 199 zł 2681 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 3500 zł (Intel)

Wydając kilkaset złotych więcej dostajemy procesor z mocniejszym pojedynczym wątkiem, większa liczbą rdzeni oraz o około 30% wydajniejszą kartę graficzną. Co to oznacza? Zestaw poradzi sobie z grami o lepszej grafice i po prostu posłuży dłuższy czas. Nadal nie jest to jakiś potwór, a bardziej solidna podstawa do modernizacji w przyszłości. Zwłaszcza biorąc pod uwagę bardziej rozbudowaną i lepiej wyposażoną płytę główną.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i5‑14400F 679 zł Płyta główna MSI PRO B760M-P DDR4 369 zł Pamięci RAM G.SKILL Aegis DDR4 16 GB 3200 MHz CL 16 529 zł Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB 1359 zł Dysk ADATA Legend 710 512 GB 359 zł Zasilacz Endorfy Vero L6 550 W 80 PLUS Bronze 199 zł 3494 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 4300 zł (Intel)

Ten PC pozwoli już na zabawę w najnowsze tytuły w rozdzielczości Full HD bez konieczności wybierania niskiego profilu w ustawieniach gry, a okolice średnio-wysokiego. Wszystko dzięki wydajniejszym modułom RAM oraz karcie pamięci z dwa razy większą pamięcią VRAM, coraz łapczywiej konsumowaną przez gry AAA. Do tego dochodzi mocniejszy zasilacz.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core Ultra 5 225F 579 zł Płyta główna ASRock B860M-H2 409 zł Pamięci RAM PNY DDR5 16 GB 4800 MHz CL 40 699 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9600 XT Pulse 16 GB 1949 zł Dysk ADATA Legend 900 1 TB 439 zł Zasilacz ENDORFY Vero L6 650 W 80 PLUS Bronze 259 zł 4334 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 5600 zł (Intel)

Sięgamy wreszcie po 32 GB pamięci RAM, a prócz tego dostajemy kilka udogodnień jak modularny zasilacz o wyższej mocy i sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold, lepiej wyposażoną płytę główną czy wydajniejszy SSD. Dedykowane chłodzenie zapewni cichszą pracę PC.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core Ultra 5 225F 579 zł Płyta główna GIGABYTE B860M D3HP 519 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9600 XT Pulse 16 GB 1949 zł Dysk ADATA Legend 900 1 TB 439 zł Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 399 zł Chłodzenie ENDORFY Fera 5 129 zł 5613 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 6100 zł (AMD)

Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D to najtańszy przedstawiciel generacji na architekturze AMD Zen 4 z pamięcią 3D V-Cache. Oferuje on 6 rdzeni i 12 wątków z taktowaniem do 4,5 GHz. Debiutował pod koniec 2025 roku i korzysta z przyszłościowej platformy z gniazdem AMD AM5. 32 GB wydajnej pamięci RAM DDR5 wystarczy do wszystkich gier AAA w najbliższych latach. I to z działającym w tle Discordem, Steamem czy przeglądarką. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D 869 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 529 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 7800 XT Pulse16 GB 2099 zł Dysk ADATA Legend 900 1 TB 439 zł Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 399 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 179 zł 6113 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 7500 zł (Intel)

Intel Core Ultra 7 270K Plus to procesor z marca 2026 roku. Mowa o 24 rdzeniach i 24 wątkach z zegarem do 5,5 GHz, w którym sporo upsrawniono. Co więcej jest on odblokowany, a więc entuzjaści mogą pokusić się o OC. To porządny CPU nie tylko do gier, ale i pracy oraz AI za sprawą układu NPU. Dostajemy tutaj też nowszą i wydajniejszą kartę graficzną z rodziny Radeon RX 9000.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus 1399 zł Płyta główna GIGABYTE Z890M Gaming X 759 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB 2699 zł Dysk ADATA Legend 900 1 TB 439 zł Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 399 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 179 zł 7473 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 8200 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 7800X3D to jeden z najlepszych układów dla graczy. Co prawda oferuje "tylko" 8 rdzeni i 16 wątków, ale pierwsze skrzypce gra aż 96 MB pamięci L3. Płyta główna z gniazdem AM5 stwarza też pole do modernizacji w przyszłości. Osoby, którym zależy na cichej pracy komputera mogą rozważyć dopłacenie do chłodzenia wodnego jak Arctic Liquid Freezer III, bowiem seria AMD Ryzen 7000X3D jest dość gorąca.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 1379 zł Płyta główna GIGABYTE X870 Eagle WiFi7 889 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna XFX Radeon RX 9070 XT Swift Triple Fan 16 GB 3099 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 729 zł Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 399 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 179 zł 8173 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 9900 zł (Intel)

Ponownie wracamy do rodziny Intel Arrow Lake Refresh, ale tym razem parujemy ją z najnowszą kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Tym samym bez różnicy czy jesteście zapalonymi graczami strategii, sandboxów czy może potrzebujecie maszyny do wymagającej pracy - ta konfiguracja sprzętowa się świetnie do tego nadaje.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus 1399 zł Płyta główna GIGABYTE Z890M Gaming X 759 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB 4349 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 729 zł Zasilacz Seasonic Focus GX-850 850 W 80 PLUS Gold 629 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 9883 zł Pokaż więcej

Zestaw Komputerowy do 10 400 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 9800X3D to 8-rdzeniowy i 16-wąkowy procesor, który debiutował na rynku w listopadzie 2024. Za sprawą najnowszej architektury AMD Zen5 oraz ogromnej pamięci podręcznej jest to aktualnie najwydajniejsza propozycja do gier. Osoby szukające komputera do pracy, zwłaszcza zadań wielowątkowych, powinny jednak skierować wzrok w stronę Intela. AMD Ryzen 9000X3D to CPU typowo gamingowe.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D 1799 zł Płyta główna GIGABYTE X870 Eagle WiFi7 889 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1599 zł Karta graficzna Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB 4349 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 729 zł Zasilacz Seasonic Focus GX-850 850 W 80 PLUS Gold 629 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 10 413 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 23 000 zł (Intel)

Tutaj popuściliśmy wodzę fantazji, ale nadal pamiętając o dobrym stosunku wydajności i jakości, względem ceny. W efekcie otrzymujemy najmocniejszą konsumencką kartę graficzną na rynku, najwydajniejszy procesor Intela 14. generacji, 64 GB szybkiej pamięci RAM DDR5 oraz SSD M.2 NVMe 2 TB. Sięgnęliśmy również po bardziej rozbudowaną płytę główną i dużo mocniejszy zasilacz, oferujący 10 lat gwarancji. Komponent Model Cena Procesor Intel Core i9-14900KF 1699 zł Płyta główna ASUS Prime Z790-A WiFi 1399 zł Pamięci RAM PATRIOT Viper Venom DDR5 64 GB 6400 MHz CL 32 2999 zł Karta graficzna ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral OC 32 GB 14 999 zł Dysk Kingston KC3000 2 TB 1049 zł Zasilacz Fractal Ion 3 Gold 1000 W 669 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 23 233 zł Pokaż więcej

Polecane obudowy komputerowe

Nie jest tajemnicą, że każdy z nas ma inny gust, a więc trudno do każdego zestawu zaproponować obudowę, która odpowiadałaby wszystkim. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dodatkową listę samych obudów. Do wyboru są konstrukcje od różnych producentów i w szerokim zakresie cen. Oczywiście nie warto łączyć najtańszego zestawu z najdroższą obudową i vice versa.

Polecane chłodzenia procesora

Chłodzenie procesora to element, na którym początkowo można trochę zaoszczędzić. Większość CPU od AMD i Intela dostaje podstawowy cooler w zestawie - wyjątkiem są procesory do podkręcania. Nie jest on ani wydajny, ani cichy, ale ma dwa plusy - jest "za darmo" oraz zmieści się w prawie każdej "skrzynce". Trzeba bowiem pamiętać, że wysokość coolera trzeba dopasować względem szerokości obudowy. Dodatkowo tutaj w dużej mierze decyduje gust, bo niektórzy z Was mogą szukać prostych konstrukcji, a inni RGB LED.

