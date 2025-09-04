mObywatel z nowym dokumentem. Zobacz, kto skorzysta

Lista dokumentów w aplikacji mObywatel została właśnie poszerzona o Legitymację ratownika i pracownika TOPR. To ważne usprawnienie dla osób, które na co dzień pracują w szczególnie trudnych warunkach, ratując ludzkie życie.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrzesza zarówno ratowników, jak i pracowników pełniących inne funkcje, np. administracyjne. Każda z osób posiadająca status członka stowarzyszenia ma prawo do otrzymania legitymacji. Posiadacze fizycznego dokumentu od teraz mają możliwość dodania do aplikacji jego cyfrowego odpowiednika.

Legitymacja w mObywatelu daje te same uprawnienia co jej tradycyjna wersja. Sprawne potwierdzenie swoich kwalifikacji i umiejętności jest szczególnie przydatne zarówno w kontakcie z turystami, jak i służbami ratunkowymi czy porządkowymi.

Dodawanie legitymacji do aplikacji

Dodanie dokumentu do aplikacji jest proste i zajmuje tylko chwilę.

Należy nacisnąć Dodaj na ekranie głównym w prawym górnym rogu.

na ekranie głównym w prawym górnym rogu. Następnie z listy dokumentów wybrać Legitymację ratownika i pracownika TOPR i nacisnąć Dodaj.

i nacisnąć Dodaj. To wszystko! Legitymacja pojawi się na ekranie głównym aplikacji.