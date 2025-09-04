Aplikacje

mObywatel z nowym dokumentem. Zobacz, kto skorzysta

mObywatel zmienia się niemal z dnia na dzień. Dziś w aplikacji zadebiutował nowy dokument, z którego skorzystają ratownicy górscy, choć nie tylko oni. To także informacja, która może zainteresować turystów często podróżujących w Tatry.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:21
1
Lista dokumentów w aplikacji mObywatel została właśnie poszerzona o Legitymację ratownika i pracownika TOPR. To ważne usprawnienie dla osób, które na co dzień pracują w szczególnie trudnych warunkach, ratując ludzkie życie.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrzesza zarówno ratowników, jak i pracowników pełniących inne funkcje, np. administracyjne. Każda z osób posiadająca status członka stowarzyszenia ma prawo do otrzymania legitymacji. Posiadacze fizycznego dokumentu od teraz mają możliwość dodania do aplikacji jego cyfrowego odpowiednika.

Legitymacja w mObywatelu daje te same uprawnienia co jej tradycyjna wersja. Sprawne potwierdzenie swoich kwalifikacji i umiejętności jest szczególnie przydatne zarówno w kontakcie z turystami, jak i służbami ratunkowymi czy porządkowymi.

Dodawanie legitymacji do aplikacji

Dodanie dokumentu do aplikacji jest proste i zajmuje tylko chwilę.

  • Należy nacisnąć Dodaj na ekranie głównym w prawym górnym rogu.
  • Następnie z listy dokumentów wybrać Legitymację ratownika i pracownika TOPR i nacisnąć Dodaj.
  • To wszystko! Legitymacja pojawi się na ekranie głównym aplikacji.

Kolejna grupa użytkowników może już potwierdzać swoje kwalifikacje i uprawnienia przy pomocy cyfrowego dokumentu w telefonie. Legitymacja ratownika i pracownika TOPR dostępna jest dla uprawnionych osób po zaktualizowaniu mObywatela do jego najnowszej wersji 4.65.

telepolis
