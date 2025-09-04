mObywatel z nowym dokumentem. Zobacz, kto skorzysta
mObywatel zmienia się niemal z dnia na dzień. Dziś w aplikacji zadebiutował nowy dokument, z którego skorzystają ratownicy górscy, choć nie tylko oni. To także informacja, która może zainteresować turystów często podróżujących w Tatry.
Lista dokumentów w aplikacji mObywatel została właśnie poszerzona o Legitymację ratownika i pracownika TOPR. To ważne usprawnienie dla osób, które na co dzień pracują w szczególnie trudnych warunkach, ratując ludzkie życie.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrzesza zarówno ratowników, jak i pracowników pełniących inne funkcje, np. administracyjne. Każda z osób posiadająca status członka stowarzyszenia ma prawo do otrzymania legitymacji. Posiadacze fizycznego dokumentu od teraz mają możliwość dodania do aplikacji jego cyfrowego odpowiednika.
Legitymacja w mObywatelu daje te same uprawnienia co jej tradycyjna wersja. Sprawne potwierdzenie swoich kwalifikacji i umiejętności jest szczególnie przydatne zarówno w kontakcie z turystami, jak i służbami ratunkowymi czy porządkowymi.
Dodawanie legitymacji do aplikacji
Dodanie dokumentu do aplikacji jest proste i zajmuje tylko chwilę.
- Należy nacisnąć Dodaj na ekranie głównym w prawym górnym rogu.
- Następnie z listy dokumentów wybrać Legitymację ratownika i pracownika TOPR i nacisnąć Dodaj.
- To wszystko! Legitymacja pojawi się na ekranie głównym aplikacji.
Kolejna grupa użytkowników może już potwierdzać swoje kwalifikacje i uprawnienia przy pomocy cyfrowego dokumentu w telefonie. Legitymacja ratownika i pracownika TOPR dostępna jest dla uprawnionych osób po zaktualizowaniu mObywatela do jego najnowszej wersji 4.65.