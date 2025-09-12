Koniec sporu o Teams. Microsoft uniknął gigantycznej kary

Spór o Teams trwał latami

Cała historia zaczęła się od skargi złożonej przez Slacka. Konkurent zarzucał Microsoftowi, że ten nieuczciwie wykorzystuje popularność Office’a, aby promować własny komunikator. Komisja Europejska zgodziła się z tymi zarzutami i w 2024 roku uznała, że gigant z Redmond złamał prawo antymonopolowe.

Microsoftowi groziła kara sięgająca nawet 10% globalnych przychodów. Amerykańska firma zaczęła więc zmieniać zasady gry, rozdzielając Teams od pakietów biurowych. Jednak pierwsze działania nie przekonały urzędników w Brukseli.

Tańsze pakiety, więcej swobody dla konkurencji

Aby uniknąć kary, Microsoft poszedł o krok dalej. W Europie klienci mogą teraz kupić Office 365 i Microsoft 365 bez Teams, i to w wyraźnie niższej cenie. Co więcej, firma zobowiązała się nie stosować żadnych zniżek na pakiety z Teams.

Ważną zmianą jest także otwarcie na konkurencję. Microsoft zapewnił lepszą współpracę swoich usług z innymi komunikatorami, pozwolił też na łatwiejsze przenoszenie danych z Teams do konkurencyjnych aplikacji. Firmy trzecie mogą nawet osadzać aplikacje Office w swoich produktach.

Obowiązki na długie lata

Komisja Europejska zaakceptowała te warunki, ale nie odpuściła Microsoftowi całkowicie. Zobowiązania dotyczące cen będą obowiązywać przez siedem lat, a zasady związane z interoperacyjnością i przenoszeniem danych – aż przez dziesięć.