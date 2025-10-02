Aplikacje

Meta wykorzysta nasze rozmowy z chatbotem. Cel to sprzedawać więcej

Meta wkrótce będzie wykorzystywała nasze rozmowy z chatbotem, opartym na sztucznej inteligencji, po to aby podsuwać nam bardziej spersonalizowane reklamy, a co za tym idzie - skuteczniej sprzedawać produkty. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:14
Koniec niepasujących reklam, takich "od czapy"

Firma poinformowała zaledwie wczoraj (środa), że czaty i interakcje użytkowników z Meta AI wkrótce zostaną wykorzystane do kierowania do nich jeszcze bardziej spersonalizowanych reklam. 

Podobnie jak w przypadku innych spersonalizowanych usług, dostosowujemy reklamy i treści, jakie widzisz do twojej aktywności, zapewniając że twoje doświadczenia ewoluują wraz ze zmianą zainteresowań.

czytamy w oświadczeniu Meta. 

Użytkownicy zaczną otrzymywać powiadomienia o zmianach już w przyszłym tygodniu, ale wejdzie ona w życie dopiero pod koniec roku, a konkretnie 16 grudnia 2025. 

Meta wie o nas naprawdę bardzo dużo

A dowie się jeszcze więcej. Nie jest żadną tajemnicą, że Meta już teraz kieruje reklamy do użytkowników na podstawie tego co publikują i w co klikają, a także z kim są połączeni w mediach społecznościowych. Wszystkie pozyskane w ten sposób dane służą jednemu - pozwalają firmie wnioskować, co użytkownicy chcieliby kupić. Ale rozmowy z chatbotem mogą okazać się bardziej pomocne w tej kwestii. Użytkownicy mogliby bezpośrednio informować Metę o tym, co kupują, w jaką podróż się wkrótce zaczną pakować lub jakie problemy może rozwiązać proponowany produkt.

Meta uważa, że jeśli użytkownik rozmawia z chatbotem o chodzeniu po górach, ten rozpozna, że interesuje się tym rodzajem sportu i zaproponuje mu więcej treści oraz produktów związanych z wędrówkami. 

Zmiana ta jednak budzi lekki niepokój. Meta będzie musiała sobie jakoś poradzić z faktem, że użytkownicy rozmawiają z chatbotem także na osobiste i często trudne tematy, na przykład związkowe. Meta będzie pod sporą presją, aby nie podpowiadać im wówczas potencjalnie szkodliwych rekomendacji treści. 

Image
telepolis
Meta AI Meta AI aplikacja spersonalizowane reklamy Meta AI ryzyko
Zródła zdjęć: Sugengsan / Shutterstock
Źródła tekstu: cnn.com, Meta