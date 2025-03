Meta znów kombinuje z płatnościami za Facebooka i Instagrama

Model biznesowy Facebooka i Instagrama jest prosty. Użytkownicy mogą korzystać za darmo z tych platform a w zamian za to Facebook zbiera ich dane osobowe i historię przeglądania by następnie wyświetlać targetowane pod nich reklamy. W ten sposób Meta generuje ponad 95% swoich przychodów.

Użytkownicy w Wielkiej Brytanii są już przyzwyczajeni do wyboru pomiędzy udostępnieniem swoich danych osobowych, a płatnością za dostęp do treści. W ten sposób działają między innymi najwięksi wydawcy, tacy jak The Guardian czy The Independent.