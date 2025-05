Kultowa gra z Windowsa XP trafiła na Androida. Chyba każdy w to grał

Space Cadet Pinball

Gra nie wymaga dostępu do żadnych opcji. Jest ona przyjemna, a ruch i waga piłeczki jest identyczna z tym, co zapamiętałem z dawnych lat. Jest jednak pewien problem: otóż stół wyświetla się zbyt nisko na ekranie i podczas grania zasłaniamy go palcami. Jest to o tyle dziwne, że powyżej mamy masę niewykorzystanego miejsca. Drugą kwestią jest ta związana z licencją. 3D Pinball: Space Cadet jest tylko wycinkiem gry Full Tilt! Pinball, stworzonej przez Maxis. Studio to zostało natomiast wykupione przez EA i obecnie to właśnie do nich należą prawa do tej gry.