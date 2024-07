Internetowe Konto Pacjenta. Od dzisiaj zmiany w logowaniu

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to tak duże udogodnienie, że większość z nas jest do niego przyzwyczajona, że nawet nie wyobraża sobie, że mogłoby nie istnieć. Od 1 lipca nastąpią zmiany w logowaniu.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)- lubimy i korzystamy

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma każdy, kto posiada PESEL. Dzięki niemu można załatwić wiele zdrowotnych spraw online, bez wychodzenia z domu. Od 1 lipca zalogowanie na Internetowe Konto Pacjenta nie będzie już możliwe przez konto ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta). Jeśli zatem logowałeś się w ten sposób, nie wpadaj w panikę. Dostępne są inne metody logowania na ten popularny serwis.

Nadal na IKP możesz się zalogować przez:

Profil zaufany Bankowość elektroniczną Aplikację mObywatel e-dowód

IKP jest bezpłatną aplikacją Ministerstwa Zdrowia, którą znajdziemy na stronie pacjent.gov.pl. Umożliwia nam szybki i bezpieczny dostęp do informacji o zdrowiu naszym i całej naszej rodziny. Tam znajdziemy dostęp do e-recept, e-skierowań oraz e-zwolnień. Możemy tam sprawdzić, czy dany lek jest dopuszczony do obrotu oraz złożyć wniosek o kartę Ekuz, jeśli wybieramy się na wakacje. Mamy dostęp do całej dokumentacji medycznej oraz historię wizyt w przychodni. Dostępna jest także bezpłatna aplikacja mojeIKP na telefon. Obsługują go oba sytemy: Android oraz iOS.

Źródło zdjęć: Maciej Matlak / Shutterstock.com

Źródło tekstu: IKP, gov.pl, PAP