Infinite Office - poznaj wirtualne biuro Facebooka dla Ciebie

Praca zdalna upowszechniła się w tym roku, a Facebook postanowił dać ludziom narzędzie, dzięki któremu będzie przebiegać bardziej wygodnie. Oto Infinity Office - wirtualne biuro w realnym świecie.

Uruchomienie Infinity Office było możliwe dzięki pojawieniu się gogli VR Oculus Quest 2. Jednak Facebook nie zamierza udzielać wyłączności Oculusowi i obiecuje rozwijać projekt także dla innych producentów headsetów wirtualnej rzeczywistości. To plany, a co mamy teraz? Infinity Office umożliwia stworzenie biura dowolnej wielkości, czyli z taką ilością okienek i warstw, jaka jest w danej chwili potrzebna użytkownikowi. Okienka te mogą pokazywać to, co znajduje na monitorze/monitorach używanych przez użytkownika. Ponieważ jest to biuro, mamy tu również opcję współpracy z innymi osobami.

Najlepiej możliwości dawane przez Infinity Office pokazuje ta prezentacja:

Aby praca przebiegała podobnie do prawdziwego biura, Facebook poprosił Logitech o stworzenie klawiatury w celu wprowadzania tekstu w warunkach wirtualnej rzeczywistości. Klawiatura ta ma wbudowany trackpad, dzięki czemu odpada potrzeba używania myszki. Facebook poinformował również o rozpoczęciu współpracy ze Spatial, platformą AR przeznaczoną m.in. do wirtualnych spotkań i pracy.

Infnity Office ma pojawić się pod koniec tego roku. Jak na razie pomysł wydaje się całkiem ciekawy, ale jak będzie prezentować się w praktyce - to dopiero zobaczymy.

