Wyszukiwarka Google zaczyna widzieć i słuchać na żywo

Nowy model językowy Gemini

Amerykańska firma wdraża wyszukiwarkę Live (Search Live) dla wszystkich osób korzystających z Trybu AI. Nowe rozwiązanie opiera się na modelu głosowym Gemini 3.1 Flash Live. Twórcy zaprogramowali go od początku z myślą o obsłudze wielu języków. Zapewnia to dużą szybkość działania i płynny przebieg konwersacji. Użytkownicy z całego świata mogą komunikować się z systemem w preferowanym przez siebie języku.

Funkcja ta powstała dla sytuacji wymagających natychmiastowej reakcji. Tradycyjne wpisywanie zapytań na klawiaturze zajmuje czas i bywa niewygodne. Aby skorzystać z nowości, należy otworzyć aplikację Google na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Pod głównym paskiem wyszukiwania znajduje się nowa ikona Live.

Aparat smartfonu analizuje otoczenie

Po uruchomieniu tego trybu użytkownik zadaje pytanie na głos. Wyszukiwarka przetwarza zapytanie i generuje odpowiedź. Następnie można zadawać pytania uzupełniające i kontynuować wymianę zdań. System proponuje również linki do stron rozszerzających dany temat. Ma to być przydatne przy bardziej złożonych problemach.

Wyszukiwarka Live współpracuje bezpośrednio z aparatem smartfonu. Narzędzie analizuje i rozpoznaje obiekty fizyczne w otoczeniu. Opcja ta pomaga na przykład podczas domowego majsterkowania lub montażu mebli. Aplikacja rejestruje obraz z kamery i na jego podstawie udziela wskazówek. Mechanizm ten przypomina klasyczną wideorozmowę.

Integracja z Obiektywem Google

Do funkcji Search Live można przejść bezpośrednio z poziomu Obiektywu Google. Odpowiedni przycisk znajduje się w dolnej części interfejsu aplikacji. Udostępnianie obrazu z aparatu uruchamia się wtedy domyślnie. Pozwala to na rozpoczęcie dyskusji o przedmiotach widocznych w kadrze telefonu.