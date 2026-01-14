Koniec z wpadkami w Tłumaczu Google. Nadchodzi potężna nowość

Trzy wersje zamiast jednej

Tłumacz Google (Google Translate) od lat ratuje nas z opresji. Czasem jednak jego propozycje brzmią sztywno lub zwyczajnie nie pasują do sytuacji. Gigant z Mountain View chce to zmienić za pomocą sztucznej inteligencji Gemini. W kodzie najnowszej wersji aplikacji na Androida odkryto nową funkcję "Show alternatives".

Zamiast jednego, suchego wyniku, zobaczymy teraz kilka propozycji. Każda z nich będzie miała nieco inny wydźwięk. Może to być wersja bardziej uprzejma lub zupełnie luźna. To kluczowe, gdy rozmawiamy z szefem albo zamawiamy kawę na wakacjach.

Koniec z myleniem form męskich i żeńskich

Wiele języków zmienia się w zależności od tego, do kogo mówimy. Proste tłumaczenie słowo w słowo często gubi te detale. Nowa funkcja pozwoli wybrać, czy zwracamy się do kobiety, czy do mężczyzny. Dzięki temu unikniemy niezręcznych sytuacji i nieporozumień.

Użytkownicy dostaną też do dyspozycji przyciski "Ask" (Zapytaj) oraz "Understand" (Zrozum). Przycisk "Understand" wyjaśni, dlaczego aplikacja wybrała konkretne słowa. Z kolei opcja "Ask" pozwoli poprosić AI o dopracowanie tłumaczenia według naszych wskazówek.

Twój osobisty asystent językowy

Dzięki tym zmianom Tłumacz przestaje być tylko słownikiem. Staje się prawdziwym asystentem, który uczy nas języka w praktyce. Widząc różne wersje tego samego zdania, szybciej wyłapiemy niuanse. To świetny sposób na naukę naturalnego brzmienia w obcym języku.