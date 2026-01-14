Koniec z wpadkami w Tłumaczu Google. Nadchodzi potężna nowość
Tłumacz Google przechodzi wielką metamorfozę dzięki sztucznej inteligencji Gemini. Nowe funkcje pomogą nam uniknąć językowych wpadek i lepiej dopasować ton wypowiedzi.
Trzy wersje zamiast jednej
Tłumacz Google (Google Translate) od lat ratuje nas z opresji. Czasem jednak jego propozycje brzmią sztywno lub zwyczajnie nie pasują do sytuacji. Gigant z Mountain View chce to zmienić za pomocą sztucznej inteligencji Gemini. W kodzie najnowszej wersji aplikacji na Androida odkryto nową funkcję "Show alternatives".
Zamiast jednego, suchego wyniku, zobaczymy teraz kilka propozycji. Każda z nich będzie miała nieco inny wydźwięk. Może to być wersja bardziej uprzejma lub zupełnie luźna. To kluczowe, gdy rozmawiamy z szefem albo zamawiamy kawę na wakacjach.
Koniec z myleniem form męskich i żeńskich
Wiele języków zmienia się w zależności od tego, do kogo mówimy. Proste tłumaczenie słowo w słowo często gubi te detale. Nowa funkcja pozwoli wybrać, czy zwracamy się do kobiety, czy do mężczyzny. Dzięki temu unikniemy niezręcznych sytuacji i nieporozumień.
Użytkownicy dostaną też do dyspozycji przyciski "Ask" (Zapytaj) oraz "Understand" (Zrozum). Przycisk "Understand" wyjaśni, dlaczego aplikacja wybrała konkretne słowa. Z kolei opcja "Ask" pozwoli poprosić AI o dopracowanie tłumaczenia według naszych wskazówek.
Twój osobisty asystent językowy
Dzięki tym zmianom Tłumacz przestaje być tylko słownikiem. Staje się prawdziwym asystentem, który uczy nas języka w praktyce. Widząc różne wersje tego samego zdania, szybciej wyłapiemy niuanse. To świetny sposób na naukę naturalnego brzmienia w obcym języku.
Obecnie funkcje te są ukryte w kodzie aplikacji. Nie wszyscy mogą je jeszcze przetestować na swoich smartfonach. Jednak biorąc pod uwagę tempo rozwoju Gemini, premiera dla każdego jest tylko kwestią czasu. Google wyraźnie stawia na to, by komunikacja była naturalna i pozbawiona barier.