Zbyt małe literki w telefonie? Google Gboard ma na to rozwiązanie
Google Gboard, czyli klawiatura używana prawdopodobnie na większości smartfonów z Androidem, przejdzie pewną niezwykle przydatną zmianę.
Klawiatura Gboard doczeka się nowej, niezwykle przydatnej zmiany. Google testuje ustawienie rozmiaru czcionki klawiatury. Nowość pozwala dostosować wielkość liter i cyfr w Gboard niezależnie od systemowych ustawień w Androidzie.
Google zmienia klawiaturę Androida
Funkcja jeszcze nie jest dostępna. Gdy pojawi się na smartfonie lub tablecie, to powinien wyświetlić się baner informujący o aktualizacji. Wtedy, po przejściu do zakładki Ustawienia > Preferencje > Rozmiar czcionki (w sekcji Wygląd), będziesz mógł dopasować wielkość czcionki w zakresie od 85% do 200%.
Domyślnie, klawiatura Gboard będzie dostosowywać się do ustawień systemowych (opcja "Dopasuj do systemu"). Nowa zmiana pozwala jednak na znacznie większą personalizację. Dotyczy to nie tylko liter i cyfr na klawiszach, ale także ikon narzędzi na górnym pasku. Rozmiar emoji pozostanie bez zmian.
Obecnie funkcja jest dostępna dla wybranych użytkowników najnowszej wersji beta Gboard (15.9). Jej szerokie udostępnienie, na razie w kanale testowym, może zająć jeszcze trochę czasu. W niedalekiej przyszłości aktualizacja powinna być dostępna też w stabilnym wydaniu, a tym samym dla wszystkich użytkowników.