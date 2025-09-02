Zbyt małe literki w telefonie? Google Gboard ma na to rozwiązanie

Klawiatura Gboard doczeka się nowej, niezwykle przydatnej zmiany. Google testuje ustawienie rozmiaru czcionki klawiatury. Nowość pozwala dostosować wielkość liter i cyfr w Gboard niezależnie od systemowych ustawień w Androidzie.

Google zmienia klawiaturę Androida

Funkcja jeszcze nie jest dostępna. Gdy pojawi się na smartfonie lub tablecie, to powinien wyświetlić się baner informujący o aktualizacji. Wtedy, po przejściu do zakładki Ustawienia > Preferencje > Rozmiar czcionki (w sekcji Wygląd), będziesz mógł dopasować wielkość czcionki w zakresie od 85% do 200%.

Domyślnie, klawiatura Gboard będzie dostosowywać się do ustawień systemowych (opcja "Dopasuj do systemu"). Nowa zmiana pozwala jednak na znacznie większą personalizację. Dotyczy to nie tylko liter i cyfr na klawiszach, ale także ikon narzędzi na górnym pasku. Rozmiar emoji pozostanie bez zmian.