Google szykuje zmianę w Chrome dla Androida. Nie spodoba Ci się

Chrome cały czas pozostaje bezsprzecznie najpopularniejszą przeglądarką internetową na świecie i to zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Niedługo wersja na Androida może doczekać się dużej zmiany, którą spora część użytkowników nie przyjmie ze zbyt dużym entuzjazmem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google Chrome na Androida

Informacja pojawiła się na stronie Chromium, na którym bazuje przeglądarka Chrome. W jednym z najnowszych wpisów dowiadujemy się, że rozmiar pliku binarnego został zwiększony, ponieważ zmiana wprowadza dużo kodu do obsługi Chrome Glic. Ten ma zostać włączony w przeglądarce Chrome na Androida w najbliższej przyszłości.

Czym jest Glic? To nic innego jak Google Gemini w Chrome, czyli sztuczna inteligencja. Ta zostanie zintegrowana z mobilną przeglądarką internetową. To oznacza, że znowu będzie użytkownikom wciskane coś, o co nie do końca prosili. Jak to będzie działać? Tego jeszcze nie wiadomo. Prawdopodobnie w podobnym stylu jak Copilot w Edge.