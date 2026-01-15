Aplikacje

Google szykuje zmianę w Chrome dla Androida. Nie spodoba Ci się

Google testuje zmianę w przeglądarce Chrome na Androida. Obawiam się, że pomysł nie spodoba się wielu użytkownikom.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:31
1
Chrome cały czas pozostaje bezsprzecznie najpopularniejszą przeglądarką internetową na świecie i to zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Niedługo wersja na Androida może doczekać się dużej zmiany, którą spora część użytkowników nie przyjmie ze zbyt dużym entuzjazmem.

Google Chrome na Androida

Informacja pojawiła się na stronie Chromium, na którym bazuje przeglądarka Chrome. W jednym z najnowszych wpisów dowiadujemy się, że rozmiar pliku binarnego został zwiększony, ponieważ zmiana wprowadza dużo kodu do obsługi Chrome Glic. Ten ma zostać włączony w przeglądarce Chrome na Androida w najbliższej przyszłości.

Czym jest Glic? To nic innego jak Google Gemini w Chrome, czyli sztuczna inteligencja. Ta zostanie zintegrowana z mobilną przeglądarką internetową. To oznacza, że znowu będzie użytkownikom wciskane coś, o co nie do końca prosili. Jak to będzie działać? Tego jeszcze nie wiadomo. Prawdopodobnie w podobnym stylu jak Copilot w Edge.

Data wprowadzenia Gemini do Google Chrome na Androidzie nie jest jeszcze znana, ale to pewnie kwestia kilku tygodni. 

telepolis
Zródła zdjęć: Funstock / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer