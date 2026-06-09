Google dorzuca 200 GB w bonusie. Zobacz, co jeszcze się zmienia

Pakiet Google AI Plus to podstawowy wariant usług Google i sztucznej inteligencji, skierowany do użytkowników, którzy chcą zyskać trochę więcej możliwości, jakie daje Gemini, ale bez wydawania poważnych kwot.

Dalsza część tekstu pod wideo

23,99 zł miesięcznie za Google AI Plus

Teraz Google wprowadza zmiany, które mają jeszcze bardziej zachęcić do korzystania z usługi. Po pierwsze spada cena. Standardowa miesięczna opłata za plan AI Plus została obniżona z 34,99 zł miesięcznie do 23,99 zł. Cena planu rocznego – z 349,99 zł rocznie do 239,99 zł.

Co jednak ciekawe, jeszcze kilka dni temu w Google AI Plus dostępna była świetna, czasowa promocja, w której roczny pakiet oferowany był za jedyne 179,99 zł, proporcjonalnie niższa była też opłata miesięczna. W porównaniu do tego nowe ceny oznaczają więc podwyżkę, choć z komunikatu Google wynika, że tym razem opłaty wejdą na stałe, nie jest to ograniczona czasowo promocja.

Dostaniesz 400 GB na dane

Na tym jednak nie koniec zmian w Google AI Plus. Druga duża korzyść dla użytkownika to zwiększenie gigabajtów na dane. Google podwaja ilość miejsca w chmurze dostępnego w ramach pakietu AI Plus z 200 GB do 400 GB. Wielu użytkowników może się więc skusić na pakiet AI Plus właśnie ze względu na tak dużą przestrzeń w chmurze, dostępną dla wszystkich aplikacji i usług na koncie Google.

Dla porównania – w tańszym pakiecie Google One za 13,99 zł na miesiąc użytkownik otrzymuje 200 GB, natomiast z drugiej strony kolejnym krokiem jest pakiet Google AI Plus w wersji 2 TB, który kosztuje 46,99 zł miesięcznie lub 469,99 zł rocznie. Powyżej tego jest już znacznie droższy Google AI Pro z 5 TB danych za 97,99 zł na miesiąc. Nowe opcje Google AI Plus wydają się więc najbardziej zachęcające.

Google zapowiada też nowy mechanizm limitów wykorzystania w aplikacji Gemini. Limity te zależą od angażowanej mocy obliczeniowej – uwzględniają złożoność prompta, używane funkcje i długość czatu. Limit w najtańszym planie odświeża się co 5 godzin aż do osiągnięcia limitu tygodniowego. W subskrypcji AI Plus obowiązuje dwukrotnie wyższy limit wykorzystania niż w Gemini bez subskrypcji.

We're reducing the cost of our Google AI Plus plan and doubling your storage space.



💰 New price: $4.99 USD/mo or local equivalent (down from $7.99 USD)



☁️ New storage: 400GB (doubled from 200GB)



Enjoy! https://t.co/XxjdqdhiG3 — News from Google (@NewsFromGoogle) June 8, 2026

Co jeszcze poza wyższymi limitami Gemini i 400 GB na daje plan Google AI Plus? Użytkownicy zyskują także 200 punktów w Google Flow do wykorzystania w studiu kreatywnym AI, gdzie można tworzyć filmy za pomocą Gemini Omni Flash.