Gmail na Androidzie na sterydach. Dostanie funkcję z komputerów

Google testuje nową funkcję w aplikacji Gmail na Androida. Zaskakujące jest to, że od jakiegoś czasu jest ona dostępna na komputerach oraz urządzeniach Apple. Posiadacze telefonów i tabletów z Androidem dopiero teraz dostaną do niej dostęp.

Dalsza część tekstu pod wideo

Etykiety w Gmail na Androidzie

Mowa o etykietach. Jednak nie chodzi o te zwykłe, domyślne, które są dostępne od dawna. Gmail na Androida w końcu pozwoli na dodawanie własnych, niestandardowych etykiet. W ten sposób użytkownicy będą mogli lepiej zapanować nad własną skrzynką i wprowadzić do niej większy porządek.

Możliwość dodawania niestandardowej etykiety pojawiła się w bocznym menu aplikacji Gmail. Pod "zarządzaj subskrypcjami" znajduje się przycisk do tworzenia własnych etykiet. Można je też edytować lub usuwać, jeśli zajdzie taka potrzeba.