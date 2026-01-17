Aplikacje

Gmail na Androidzie na sterydach. Dostanie funkcję z komputerów

Gmail w wersji na Androida zostanie wkrótce dopieszczony. Otrzyma funkcję, która do tej pory dostępna była na komputerach oraz urządzeniach z systemem iOS.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:11
0
Google testuje nową funkcję w aplikacji Gmail na Androida. Zaskakujące jest to, że od jakiegoś czasu jest ona dostępna na komputerach oraz urządzeniach Apple. Posiadacze telefonów i tabletów z Androidem dopiero teraz dostaną do niej dostęp.

Etykiety w Gmail na Androidzie

Mowa o etykietach. Jednak nie chodzi o te zwykłe, domyślne, które są dostępne od dawna. Gmail na Androida w końcu pozwoli na dodawanie własnych, niestandardowych etykiet. W ten sposób użytkownicy będą mogli lepiej zapanować nad własną skrzynką i wprowadzić do niej większy porządek.

Możliwość dodawania niestandardowej etykiety pojawiła się w bocznym menu aplikacji Gmail. Pod "zarządzaj subskrypcjami" znajduje się przycisk do tworzenia własnych etykiet. Można je też edytować lub usuwać, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rzecz w tym, że nowość na razie nie jest to dostępna dla zwykłych użytkowników. Na ten moment nie możemy mieć nawet 100-procentowej pewności, że Google wprowadzi taką zmianę. Nie miałoby to sensu, skoro jest dostępna w innych wersjach Gmaila, więc w tym przypadku to prawdopodobnie tylko kwestia czasu.

telepolis
Zródła zdjęć: Jess Rodriguez / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Authority