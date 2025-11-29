Aplikacje

Filmy Disneya zniknęły z tej platformy. Mamy finał tego zamieszania

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 29 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Filmy Disneya zniknęły z tej platformy. Mamy finał tego zamieszania

Zakończył się spór Disneya i jednej z największych platform oferujących filmy. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Disney wraca na platformy Google

W październiku 2025 r. doszło do sporu między firmą Disney a Google. Chodziło o nieporozumienie w sprawie cen kanałów Disney TV (np. ESPN i Nat Geo) dostępnych na YouTube TV – unikatową dla USA platformą z telewizją na żywo. Przez wygaśnięcie dotychczasowej umowy w październiku 2025 r. i brak porozumienia ws. nowej, gdyż Google oferowało niższe stawki – Disney postanowił sięgnąć po drastyczne kroki. Wycofał swoje filmy z sekcji "Filmy i programy telewizyjne" na Google Play (oraz z Google TV, Android TV i YouTube) na całym świecie. Wypadły one również z platformy Movies Anywhere (jej właścicielem jest Disney), która integruje cyfrową bibliotekę filmów pomiędzy wieloma różnymi platformami (w jednym miejscu). Jedynym więc miejscem, w którym można było je obejrzeć był... Disney+, ale 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor TCL 85P89K 85" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor TCL 85P89K 85" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-1500 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Telewizor HISENSE 55E8Q 55" MINILED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 55E8Q 55" MINILED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-100.01 zł
3099 zł - najniższa cena
Kup teraz 2998.99 zł
Telewizor HISENSE 55E79Q Pro 55" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 55E79Q Pro 55" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
2599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599.99 zł
Advertisement

Całe szczęście ten impas nie trwał długo – właśnie teraz, 25 listopada 2025 r. firmy doszły do porozumienia. Filmy ze stajni Disneya wróciły na platformy Google. Jednak trudno powiedzieć, że nic się nie stało – takie posunięcia jeszcze bardziej osłabiają wiarę w "posiadanie" jakichkolwiek dóbr cyfrowych. Jedno nieporozumienie między korporacjami, a filmy które być może są dostępne dla wielu osób w tym konkretnym miejscu – nagle wylecą bez śladu.

Image
telepolis
disney Google YouTube filmy
Zródła zdjęć: Ink Drop / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd, opr. wł.