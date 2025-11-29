Deepseek kusi. Nowy model to złoty medalista z matematyki

Deepseek ostatnio krył się nieco w cieniu. Chińska sztuczna inteligencja miała naprawdę wielkie wejście do technologicznego świata. Szczególny blady strach padł wtedy na akcjonariuszy Nvidii. Chińczycy udowodnili bowiem, że nie trzeba aż tak wielkiej mocy by osiągać świetne rezultaty.

Deepseek Math-V2 zrewolucjonizuje obliczenia

Ostatnio jednak Chińczycy nie byli zbyt głośni. To już się zmieniło. Deepseek we współpracy z GitHubem i Hugging Face zaprezentował nowy model Math-V2. Jak chwali prezes tego drugiego Clement Delangue - wyobraź sobie mieć umysł jednego z najlepszych matematyków dla siebie. Całkowicie za darmo.