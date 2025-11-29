Aplikacje

Deepseek kusi. Nowy model to złoty medalista z matematyki

Deepseek zaprezentował model matematyczny Deepseek Math-V2. To kolejny duży krok firmy z Hangzhou. Ma poziom najlepszych matematyków świata.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 17:30
0
Deepseek ostatnio krył się nieco w cieniu. Chińska sztuczna inteligencja miała naprawdę wielkie wejście do technologicznego świata. Szczególny blady strach padł wtedy na akcjonariuszy Nvidii. Chińczycy udowodnili bowiem, że nie trzeba aż tak wielkiej mocy by osiągać świetne rezultaty.

Deepseek Math-V2 zrewolucjonizuje obliczenia

Ostatnio jednak Chińczycy nie byli zbyt głośni. To już się zmieniło. Deepseek  we współpracy z GitHubem i Hugging Face zaprezentował nowy model Math-V2. Jak chwali prezes tego drugiego Clement Delangue - wyobraź sobie mieć umysł jednego z najlepszych matematyków dla siebie. Całkowicie za darmo.

Nowy model Chińczyków zdał testy międzynarodowej olimpiady matematycznej z 2024 oraz 2025 na poziomie złotego medalisty. Jest to bez wątpienia niesamowita pomoc dla zarówno inżynierów jak i pasjonatów (no i nie ukrywajmy - uczniów w szkole). Trzeba tu jednak pamiętać o słowach przedstawicieli Deepseeka z początku listopada: pewnego dnia sztuczna inteligencja zautomatyzuje większość zawodów świata. Teraz mamy po prostu miesiąc miodowy na linii człowiek - SI.

