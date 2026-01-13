Aplikacje

"Czy jesteś martwy?" Kontrowersyjna aplikacja ma coraz więcej pobrań

"Czy jesteś martwy?" to według chińskich mediów jedna z najchętniej pobieranych aplikacji w Chinach, przynajmniej w ostatnich tygodniach. Nie ma się co dziwić, że ze względu na swoją kontrowersyjną nazwę wywołała ona sporą dyskusję w sieci.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:21
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
"Czy jesteś martwy?" Kontrowersyjna aplikacja ma coraz więcej pobrań

"Czy jesteś martwy?" Kliknij duży zielony przycisk

Chińska aplikacja od firmy Moonscape Technologies, stała się tak popularna, że osiągnęła w sklepie Apple status najczęściej pobieranych aplikacji. Być może zaintrygowała użytkowników jej nazwa, którą można przetłumaczyć na "Czy jesteś martwy?". Niezależnie od chwytliwej nazwy, jedno jej trzeba przyznać - zwraca ona uwagę na poważny problem naszych czasów, na kwestię bycia samotnym. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Martwię się, że gdyby coś mi się stało, mógłbym umrzeć sam w wynajmowanym mieszkaniu i nikt by się o tym nie dowiedział. Dlatego pobrałem aplikację i ustawiłem mamę jako kontakt alarmowy.

powiedział 38-letni Wilson Hou. 

Aplikacja została wprowadzona w maju, ale dość długo pozostała niezauważona. Niedostępna na Androida. Początkowo darmowa, teraz już trzeba za nią zapłacić 8 juanów, co odpowiada sumie 4 złotych. Twórcy aplikacji to trzy osoby urodzone w latach 90. Pomysł na nią zrodził się podczas ich wspólnej dyskusji w mediach społecznościowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
-700.99 zł
4399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Srebrny
0 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
0 zł
10299 zł - najniższa cena
Kup teraz 10299 zł
Advertisement

Jak działa aplikacja?

Jak w wielu przypadkach, sukces aplikacji tkwi w jej prostocie. Jest łatwa w obsłudze i przeznaczona dla ludzi żyjących samotnie. Użytkownik co dwa dni musi kliknąć duży zielony przycisk, widniejący na ekranie telefonu. Jeśli tak się nie stanie, aplikacja automatycznie wyśle powiadomienie do osoby wskazanej w podanym wcześniej mailu.

Zaprojektowana z myślą o osobach starszych, jest chętnie pobierana także przez osoby młodsze, które w ostatnich tygodniach zaczęły masowo ją instalować. Dzięki temu stała się najchętniej pobieraną aplikacją w Chinach.

Osoby żyjące samotnie na dowolnym etapie swojego życia potrzebują czegoś takiego, podobnie jak introwertycy, osoby cierpiące na depresję, bezrobotni i inni znajdujący się w trudnej sytuacji.

podało BBC.

 

Image
telepolis
chiny Apple chiny aplikacja ratunkowa nowa aplikacja
Zródła zdjęć: Eak.Temwanich / Shutterstock
Źródła tekstu: bbc.com