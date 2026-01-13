"Czy jesteś martwy?" Kontrowersyjna aplikacja ma coraz więcej pobrań

"Czy jesteś martwy?" Kliknij duży zielony przycisk

Chińska aplikacja od firmy Moonscape Technologies, stała się tak popularna, że osiągnęła w sklepie Apple status najczęściej pobieranych aplikacji. Być może zaintrygowała użytkowników jej nazwa, którą można przetłumaczyć na "Czy jesteś martwy?". Niezależnie od chwytliwej nazwy, jedno jej trzeba przyznać - zwraca ona uwagę na poważny problem naszych czasów, na kwestię bycia samotnym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Martwię się, że gdyby coś mi się stało, mógłbym umrzeć sam w wynajmowanym mieszkaniu i nikt by się o tym nie dowiedział. Dlatego pobrałem aplikację i ustawiłem mamę jako kontakt alarmowy. powiedział 38-letni Wilson Hou.

Aplikacja została wprowadzona w maju, ale dość długo pozostała niezauważona. Niedostępna na Androida. Początkowo darmowa, teraz już trzeba za nią zapłacić 8 juanów, co odpowiada sumie 4 złotych. Twórcy aplikacji to trzy osoby urodzone w latach 90. Pomysł na nią zrodził się podczas ich wspólnej dyskusji w mediach społecznościowych.

Jak działa aplikacja?

Jak w wielu przypadkach, sukces aplikacji tkwi w jej prostocie. Jest łatwa w obsłudze i przeznaczona dla ludzi żyjących samotnie. Użytkownik co dwa dni musi kliknąć duży zielony przycisk, widniejący na ekranie telefonu. Jeśli tak się nie stanie, aplikacja automatycznie wyśle powiadomienie do osoby wskazanej w podanym wcześniej mailu.

Zaprojektowana z myślą o osobach starszych, jest chętnie pobierana także przez osoby młodsze, które w ostatnich tygodniach zaczęły masowo ją instalować. Dzięki temu stała się najchętniej pobieraną aplikacją w Chinach.