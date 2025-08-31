Aż 3 wybitne porty gier z PC na Androida kupisz dziś za grosze
Wybór gier na Androida jeśli mówimy o multipatformach z PC i konsolami jest dość skromny. Przy okazji to właśnie te tytuły są tymi najlepszymi. Wciąż jednak mówimy tu o przynajmniej setkach gier, a 3 z nich są w promocji.
Star Wars: KOTOR
Przyznam, że z tej listy to mój faworyt. Nie jest to nowa gra, ale jednocześnie mówimy o jednym z najlepszych RPG na urządzenia mobilne. Turowy system wali sprawia, że sterowanie i pojedynki na dotykowym ekranie są niezwykle wygodne. Nawet nie zliczę ile razy w życiu przechodziłem KOTOR-a na smartfonie lub tablecie. Oczywiście nie jest to tania gra, bo standardowo wyceniono ją na 48,99 zł. Jednak dziś w promocji może być Wasza za jedyne 21,99 zł. Warto jednak pamiętać, że tytuł ten nie oferuje spolszczenia. To teoretycznie można wgrać samemu, chociaż w nowszych wersjach Androida pojawiają się związane z tym problemy.
Old Man's Journey
Gra-doświadczenie w pięknej oprawie 2D. Jest to przygodowa łamigłówka opowiadająca losy pewnego starszego mężczyzny i… więcej nie powinno się zdradzać na ten temat, tylko zagrać. Gracze na PC mogą ją kupić za 39,99 zł. W przypadku Androida standardowa cena jest znacznie niższa, ponieważ wynosi 8,99 zł. Jest więc bardziej dostosowana do mobilek. Jednak dziś możecie kupić ten wyjątkowy tytuł za 5,19 zł.
LIMBO
Dość depresyjna platformówka 2D z elementami zagadek logicznych. Narracja w grze jest wyłącznie środowiskowa i zostawia duże pole do interpretacji. Gra ta podbiła serca graczy na całym świecie. Jej standardowa cena na Androidzie to 22,99 zł. Dziś możecie dodać ten tytuł do biblioteki za jedyne 2,09 zł.