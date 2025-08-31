Aż 3 wybitne porty gier z PC na Androida kupisz dziś za grosze

Star Wars: KOTOR

Przyznam, że z tej listy to mój faworyt. Nie jest to nowa gra, ale jednocześnie mówimy o jednym z najlepszych RPG na urządzenia mobilne. Turowy system wali sprawia, że sterowanie i pojedynki na dotykowym ekranie są niezwykle wygodne. Nawet nie zliczę ile razy w życiu przechodziłem KOTOR-a na smartfonie lub tablecie. Oczywiście nie jest to tania gra, bo standardowo wyceniono ją na 48,99 zł. Jednak dziś w promocji może być Wasza za jedyne 21,99 zł. Warto jednak pamiętać, że tytuł ten nie oferuje spolszczenia. To teoretycznie można wgrać samemu, chociaż w nowszych wersjach Androida pojawiają się związane z tym problemy.