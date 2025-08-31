Aplikacje

Aż 3 wybitne porty gier z PC na Androida kupisz dziś za grosze

Wybór gier na Androida jeśli mówimy o multipatformach z PC i konsolami jest dość skromny. Przy okazji to właśnie te tytuły są tymi najlepszymi. Wciąż jednak mówimy tu o przynajmniej setkach gier, a 3 z nich są w promocji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:38
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Aż 3 wybitne porty gier z PC na Androida kupisz dziś za grosze

Star Wars: KOTOR

Aż 3 wybitne porty gier z PC na Androida kupisz dziś za grosze

Przyznam, że z tej listy to mój faworyt. Nie jest to nowa gra, ale jednocześnie mówimy o jednym z najlepszych RPG na urządzenia mobilne. Turowy system wali sprawia, że sterowanie i pojedynki na dotykowym ekranie są niezwykle wygodne. Nawet nie zliczę ile razy w życiu przechodziłem KOTOR-a na smartfonie lub tablecie. Oczywiście nie jest to tania gra, bo standardowo wyceniono ją na 48,99 zł. Jednak dziś w promocji może być Wasza za jedyne 21,99 zł. Warto jednak pamiętać, że tytuł ten nie oferuje spolszczenia. To teoretycznie można wgrać samemu, chociaż w nowszych wersjach Androida pojawiają się związane z tym problemy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Old Man's Journey

Aż 3 wybitne porty gier z PC na Androida kupisz dziś za grosze

Gra-doświadczenie w pięknej oprawie 2D. Jest to przygodowa łamigłówka opowiadająca losy pewnego starszego mężczyzny i… więcej nie powinno się zdradzać na ten temat, tylko zagrać. Gracze na PC mogą ją kupić za 39,99 zł. W przypadku Androida standardowa cena jest znacznie niższa, ponieważ wynosi 8,99 zł. Jest więc bardziej dostosowana do mobilek. Jednak dziś możecie kupić ten wyjątkowy tytuł za 5,19 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro 5G 1TB 6.3" 120Hz Tytan naturalny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro 5G 1TB 6.3" 120Hz Tytan naturalny
0 zł
7079 zł - najniższa cena
Kup teraz 7079 zł
Smartfon ONEPLUS 13 5G 16/512GB 6.82" 120Hz Biały
Smartfon ONEPLUS 13 5G 16/512GB 6.82" 120Hz Biały
-200 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Fioletowy SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Fioletowy SM-A366
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Advertisement

LIMBO

Aż 3 wybitne porty gier z PC na Androida kupisz dziś za grosze

Dość depresyjna platformówka 2D z elementami zagadek logicznych. Narracja w grze jest wyłącznie środowiskowa i zostawia duże pole do interpretacji. Gra ta podbiła serca graczy na całym świecie. Jej standardowa cena na Androidzie to 22,99 zł. Dziś możecie dodać ten tytuł do biblioteki za jedyne 2,09 zł.

Image
telepolis
gry na Androida Google Play promocje LIMBO Star Wars: KOTOR Old Man's Journey
Zródła zdjęć: Google Play, Marian Szutiak / Telepolis.pl