Apple zmiażdżony przez brytyjski wymiar sprawiedliwości

Apple przegrywa historyczny proces w Wielkiej Brytanii – 1,5 miliarda funtów odszkodowania dla użytkowników

Competition Appeal Tribunal orzekł w czwartek 23 października 2025 roku, że kalifornijska korporacja nadużywała swojej dominującej pozycji rynkowej, nakładając prowizje sięgające nawet 30 procent na deweloperów aplikacji.​ Wyrok otwiera drogę do wypłaty odszkodowań w wysokości około 1,5 miliarda funtów dla około 36 milionów konsumentów w Wielkiej Brytanii.

To pierwsze takie rozstrzygnięcie przeciwko gigantowi technologicznemu w ramach brytyjskiego systemu pozwów zbiorowych i ważny precedens dla przyszłych spraw.​

Monopolistyczne praktyki potwierdzone przez sąd

Trybunał stwierdził, że Apple posiada "niemal absolutną władzę rynkową" na rynku dystrybucji aplikacji iOS oraz płatności wewnątrz aplikacji. Firma wymuszała na deweloperach korzystanie wyłącznie z własnego systemu płatności App Store, pobierając standardowo 30-procentową prowizję od wszystkich transakcji – od zakupu aplikacji, przez subskrypcje, po zakupy wewnątrzaplikacyjne w popularnych serwisach jak YouTube, Tinder, Fortnite czy Candy Crush.​

Według ustaleń trybunału, deweloperzy byli obciążani nadmiernymi opłatami – różnicą między 17,5 procenta a faktycznie pobieraną prowizją w przypadku dystrybucji aplikacji oraz różnicą między 10 procent a rzeczywistą prowizją przy płatnościach wewnątrzaplikacyjnych. Co istotne, sąd ustalił, że połowa tych nadmiernych kosztów została przerzucona na końcowych użytkowników.​

Apple zapowiada apelację

Firma Apple zdecydowanie zaprzeczyła zarzutom i ogłosiła zamiar odwołania się od wyroku. "To orzeczenie opiera się na błędnej wizji dynamicznego i konkurencyjnego rynku aplikacji mobilnych" – stwierdziła rzeczniczka koncernu. Apple argumentuje, że App Store pomaga deweloperom osiągać sukcesy i zapewnia konsumentom bezpieczne miejsce do odkrywania aplikacji i dokonywania płatności.​