Problem użytkowników Xiaomi. Trojan klika i nabija rachunki

Nowa, groźna rodzina trojanów na Androida dystrybuowana jest za pośrednictwem popularnych gier, dostępnych między innymi w GetApps, czyli oficjalnym sklepie z aplikacjami na urządzeniach Xiaomi.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:40
Trojan został wykryty przez badaczy z firmy Dr.Web. Odkryli oni, że jest on dystrybuowany między innymi przez sklep GetApps, dostępnych na urządzeniach Xiaomi. 

Trojan w sklepie Xiaomi

Trojan wykorzystuje modele uczenia maszynowego TensorFlow.js do klikania w ukryte reklamy w przeglądarce. Dzięki temu symuluje zachowanie prawdziwego użytkownika, omijając mechanizmy wykrywania nadużyć.

Co gorsze, całość działa w ukrytym WebView (na wirtualnym ekranie), więc ofiara nie widzi bezpośrednio żadnej aktywności. Pośrednie skutki to między innymi większe zużycie danych oraz szybsze rozładowywanie urządzenia.

Mechanizm działa w dwóch trybach. W pierwszym to właśnie wytrenowany model uczenia maszynowego klika w reklamy, generując w ten sposób zyski dla hakerów. W drugim przesyła obraz z urządzenia do atakujących, którzy mogą ręcznie wykonywać akcje w przeglądarce, w tym wpisywanie tekstu, klikanie w reklamy czy przewijanie stron.

Trojan rozpowszechniany jest między innymi za pośrednictwem popularnych gier, dostępnych w sklepie GetApps. Te początkowo nie zawierały złośliwego kodu. Został on dodany dopiero w kolejnych aktualizacjach. Na liście zainfekowanych aplikacji znajdują się między innymi:

  • Theft Auto Mafia (61 tys. pobrań)
  • Cute Pet House (34 tys. pobrań)
  • Creation Magic World (32 tys. pobrań)
  • Amazing Unicorn Party (13 tys. pobrań)
  • Open World Gangsters (11 tys. pobrań)
  • Sakura Dream Academy (4 tys. pobrań)

Poza tym trojan dodawany jest też do plików APK popularnych aplikacji, w tym Spotify, YouTube, Netflix czy Deezer. Oprócz tego rozpowszechniany jest na kanałach Telegram czy Discord. Co ważne, część aplikacji działa zgodnie z przeznaczeniem. Jednak w tle dzieją się rzeczy opisane powyżej.

telepolis
Android xiaomi malware dla Androida malware na Androidzie Android Trojan Trojan na Androida GetApps Android malware
Zródła zdjęć: Framesira / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer