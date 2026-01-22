Problem użytkowników Xiaomi. Trojan klika i nabija rachunki

Trojan został wykryty przez badaczy z firmy Dr.Web. Odkryli oni, że jest on dystrybuowany między innymi przez sklep GetApps, dostępnych na urządzeniach Xiaomi.

Trojan w sklepie Xiaomi

Trojan wykorzystuje modele uczenia maszynowego TensorFlow.js do klikania w ukryte reklamy w przeglądarce. Dzięki temu symuluje zachowanie prawdziwego użytkownika, omijając mechanizmy wykrywania nadużyć.

Co gorsze, całość działa w ukrytym WebView (na wirtualnym ekranie), więc ofiara nie widzi bezpośrednio żadnej aktywności. Pośrednie skutki to między innymi większe zużycie danych oraz szybsze rozładowywanie urządzenia.

Mechanizm działa w dwóch trybach. W pierwszym to właśnie wytrenowany model uczenia maszynowego klika w reklamy, generując w ten sposób zyski dla hakerów. W drugim przesyła obraz z urządzenia do atakujących, którzy mogą ręcznie wykonywać akcje w przeglądarce, w tym wpisywanie tekstu, klikanie w reklamy czy przewijanie stron.

Trojan rozpowszechniany jest między innymi za pośrednictwem popularnych gier, dostępnych w sklepie GetApps. Te początkowo nie zawierały złośliwego kodu. Został on dodany dopiero w kolejnych aktualizacjach. Na liście zainfekowanych aplikacji znajdują się między innymi:

Theft Auto Mafia (61 tys. pobrań)

Cute Pet House (34 tys. pobrań)

Creation Magic World (32 tys. pobrań)

Amazing Unicorn Party (13 tys. pobrań)

Open World Gangsters (11 tys. pobrań)

Sakura Dream Academy (4 tys. pobrań)