Aplikacje

Android Auto z ogromną nowością. Zmieni się nie do poznania

Android Auto wkrótce otrzyma nowe uaktualnienie. W znaczący sposób zmieni ono sposób funkcjonowania aplikacji i interakcji użytkowników.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 13:06
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Android Auto z ogromną nowością. Zmieni się nie do poznania

Dalsza część tekstu pod wideo

Android Auto z nowym widżetowym interfejsem

Największą zmianą, którą Google szykuje w Android Auto to możliwość dodawania widżetów z aplikacji mobilnych na ekranie głównym. Funkcja ta ma nazwę kodową "Earth". Używanie widżetów dzieli ekran na dwie części, z czego panel widżetów zajmuje ok. 35-40 proc. ekranu i zastępuje panel odtwarzania, a reszta jest zarezerwowana dla aplikacji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Adapter LOGITECH 910-005931
Adapter LOGITECH 910-005931
0 zł
56.32 zł - najniższa cena
Kup teraz 56.32 zł
Bęben na wąż KARCHER Premium HR 4 2.645-373.0
Bęben na wąż KARCHER Premium HR 4 2.645-373.0
0 zł
280 zł - najniższa cena
Kup teraz 280 zł
Odkurzacz do liści elektryczny RYOBI RBV3000CSV 5133002188
Odkurzacz do liści elektryczny RYOBI RBV3000CSV 5133002188
-60.99 zł
379.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 319 zł
Advertisement

Dodanie widżetu zależy od kompatybilności aplikacji — nie wszystkie są jeszcze zoptymalizowane. Przykładowo Spotify, mimo obecności panelu, nie pokazuje tytułu utworu ani wykonawcy i nie pozwala na uruchomienie aplikacji z poziomu ekranu. Niektóre widżety nie reagują na kliknięcia lub próbują uruchomić aplikację w telefonie.

Obecnie można dodać tylko jeden widżet naraz, a każdy kolejny zastępuje poprzedni. Mimo ograniczeń, funkcja zwiększa możliwości personalizacji interfejsu.

Google nie podało jeszcze daty premiery, ale użytkownicy liczą także na zapowiadaną od dawna możliwość oglądania wideo podczas postoju, która ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Image
telepolis
Android Android Auto Google
Zródła zdjęć: Roman Vyshnikov / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Authority, Android Police, 9to5Google