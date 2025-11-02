Android Auto z ogromną nowością. Zmieni się nie do poznania

Dalsza część tekstu pod wideo

Android Auto z nowym widżetowym interfejsem

Największą zmianą, którą Google szykuje w Android Auto to możliwość dodawania widżetów z aplikacji mobilnych na ekranie głównym. Funkcja ta ma nazwę kodową "Earth". Używanie widżetów dzieli ekran na dwie części, z czego panel widżetów zajmuje ok. 35-40 proc. ekranu i zastępuje panel odtwarzania, a reszta jest zarezerwowana dla aplikacji.

Dodanie widżetu zależy od kompatybilności aplikacji — nie wszystkie są jeszcze zoptymalizowane. Przykładowo Spotify, mimo obecności panelu, nie pokazuje tytułu utworu ani wykonawcy i nie pozwala na uruchomienie aplikacji z poziomu ekranu. Niektóre widżety nie reagują na kliknięcia lub próbują uruchomić aplikację w telefonie.

Obecnie można dodać tylko jeden widżet naraz, a każdy kolejny zastępuje poprzedni. Mimo ograniczeń, funkcja zwiększa możliwości personalizacji interfejsu.