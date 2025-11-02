Android Auto z ogromną nowością. Zmieni się nie do poznania
Android Auto wkrótce otrzyma nowe uaktualnienie. W znaczący sposób zmieni ono sposób funkcjonowania aplikacji i interakcji użytkowników.
Android Auto z nowym widżetowym interfejsem
Największą zmianą, którą Google szykuje w Android Auto to możliwość dodawania widżetów z aplikacji mobilnych na ekranie głównym. Funkcja ta ma nazwę kodową "Earth". Używanie widżetów dzieli ekran na dwie części, z czego panel widżetów zajmuje ok. 35-40 proc. ekranu i zastępuje panel odtwarzania, a reszta jest zarezerwowana dla aplikacji.
Dodanie widżetu zależy od kompatybilności aplikacji — nie wszystkie są jeszcze zoptymalizowane. Przykładowo Spotify, mimo obecności panelu, nie pokazuje tytułu utworu ani wykonawcy i nie pozwala na uruchomienie aplikacji z poziomu ekranu. Niektóre widżety nie reagują na kliknięcia lub próbują uruchomić aplikację w telefonie.
Obecnie można dodać tylko jeden widżet naraz, a każdy kolejny zastępuje poprzedni. Mimo ograniczeń, funkcja zwiększa możliwości personalizacji interfejsu.
Google nie podało jeszcze daty premiery, ale użytkownicy liczą także na zapowiadaną od dawna możliwość oglądania wideo podczas postoju, która ma pojawić się jeszcze w tym roku.