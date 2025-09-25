AMD rozpycha się w świecie AI. Ich sprzęt zasili rządy i korporacje

Firmy AMD i Cohere poinformowały o rozszerzeniu współpracy w obszarze sztucznej inteligencji. Modele językowe z rodziny Command A i North zostały zoptymalizowane pod kątem pracy na akceleratorach Instinct, co pozwoli na wdrożenia AI w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

AMD chce rzucić wyzwanie ekosystemowi NVIDIA CUDA

Takie połączenie zapewnia podobno wysoką wydajność, efektywność energetyczną oraz możliwość pracy z długim kontekstem. Czerwoni ogłosili również, że platforma Cohere North zostanie zintegrowana z wewnętrznymi procesami firmy, wspierając zadania inżynierskie i operacyjne związane z AI.

AMD zaprezentowało także wstępną wersję ROCm 6.4.4 z obsługą PyTorch w systemach Windows i Linux. Dzięki temu użytkownicy kart graficznych Radeon RX 7000 i RX 9000 oraz wybranych procesorów Ryzen AI mogą uruchamiać modele sztucznej inteligencji bez dodatkowych konfiguracji.