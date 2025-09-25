Tech

AMD rozpycha się w świecie AI. Ich sprzęt zasili rządy i korporacje

Czerwoni z całych sił próbują zdobyć dla siebie kawałek tortu, który obecnie należy do Zielonych. Dotyczy to warstwy sprzętowej i oprogramowania.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 25 WRZ 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
AMD rozpycha się w świecie AI. Ich sprzęt zasili rządy i korporacje

Firmy AMD i Cohere poinformowały o rozszerzeniu współpracy w obszarze sztucznej inteligencji. Modele językowe z rodziny Command A i North zostały zoptymalizowane pod kątem pracy na akceleratorach Instinct, co pozwoli na wdrożenia AI w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD chce rzucić wyzwanie ekosystemowi NVIDIA CUDA

Takie połączenie zapewnia podobno wysoką wydajność, efektywność energetyczną oraz możliwość pracy z długim kontekstem. Czerwoni ogłosili również, że platforma Cohere North zostanie zintegrowana z wewnętrznymi procesami firmy, wspierając zadania inżynierskie i operacyjne związane z AI.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5070 Ti OC Triple Fan Plus 16GB DLSS 4
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5070 Ti OC Triple Fan Plus 16GB DLSS 4
0 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Karta graficzna XFX Radeon RX 7900 XTX Speedster Merc 310 Black 24GB
Karta graficzna XFX Radeon RX 7900 XTX Speedster Merc 310 Black 24GB
0 zł
3749.41 zł - najniższa cena
Kup teraz 3749.41 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 16GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 16GB DLSS 4
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement

AMD zaprezentowało także wstępną wersję ROCm 6.4.4 z obsługą PyTorch w systemach Windows i Linux. Dzięki temu użytkownicy kart graficznych Radeon RX 7000 i RX 9000 oraz wybranych procesorów Ryzen AI mogą uruchamiać modele sztucznej inteligencji bez dodatkowych konfiguracji.

Rozwój ROCm obejmuje teraz nie tylko centra danych, ale również twórców, badaczy i deweloperów pracujących lokalnie. AMD zapowiada dalsze udoskonalenia w zakresie wydajności i funkcjonalności, co ma pozwolić na rywalizowanie z najpopularniejszym ekosystemem NVIDIA CUDA.

Image
telepolis
AI amd sztuczna inteligencja akcelerator sztucznej inteligencji AMD Instinct AMD ROCm akcelerator AI
Zródła zdjęć: AMD
Źródła tekstu: AMD, oprac. własne