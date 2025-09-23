Allegro będzie blokować. Zmiana od 20 października

Allegro wprowadza istotne zmiany w regulaminie, które od 20 października zmienią zasady komunikacji między sprzedawcami a kupującymi – podaje serwis dlahandlu.pl. Sprzedawcy nie będą mogli przesyłać m.in. faktur czy e-paragonów przez e-mail lub Centrum Wiadomości, jeśli mogą to zrobić za pomocą dedykowanych funkcji Allegro. Zabronione będzie również wysyłanie wiadomości powtarzających komunikaty, które platforma już sama dostarcza kupującym, takie jak potwierdzenia zamówień, płatności czy linki do śledzenia przesyłki.

Nowe zasady nie obejmą odpowiedzi na wiadomości od klientów. Sprzedawcy będą mogli np. wysłać fakturę na prośbę kupującego lub poinformować go o statusie zamówienia, jednak Allegro zaleca korzystanie w tym celu z zasobów API i dostępnych funkcji systemu zamiast własnych maili.

Początkowo platforma będzie stosować upomnienia wobec sprzedawców łamiących regulamin. Od pierwszego kwartału 2026 wiadomości niezgodne z zasadami zaczną być automatycznie blokowane, a nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować obniżeniem punktów jakości sprzedaży lub sankcjami na koncie.

Allegro chce uporządkować bałagan