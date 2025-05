Action po 1Q2025: ekspansja i rekordy sprzedaży napędzają sukces

Kluczowym elementem strategii Action jest konsekwentna ekspansja. W pierwszym kwartale otwarto 49 nowych sklepów, co zwiększyło całkowitą ich liczbę do 2967. Firma ambitnie dąży do otwierania średnio co najmniej jednego sklepu dziennie w 2025 roku, co przekłada się na plan około 370 nowych lokalizacji rocznie. Już w drugim kwartale 2025 roku Action spodziewa się przekroczyć symboliczny próg 3000 sklepów, co zostanie uczczone specjalnymi wydarzeniami.