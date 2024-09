Olej Netflix, darmowa Ninateka od teraz na smart TV

Ninateka to platforma, której warto poświęcić trochę uwagi. Jest w pełni polska, pozbawiona reklam i daje dostęp do tysięcy filmów i innych materiałów stanowiących skarb polskiej kultury.

Seksmisja, Pan Kleks i kot Filemon — klasyka polskiego kina za darmo

Ninateka to serwis VOD Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Platforma, współfinansowana z Funduszy Europejskich, oferuje zupełnie za darmo filmy fabularne, dokumentalne oraz animowane, rejestracje konferencji, spotkań z twórcami, wykładów, spektakli i koncertów, audiobooki oraz słuchowiska.

Aktualnie w zasobach Ninateki znajdziemy ponad 4000 plików audio i wideo, które stanowią zapis polskiej kultury i historii sztuki filmowej. Dostęp do nich nie wymaga nawet logowania (to jedynie opcja), a wszystkie materiały dostępne są zupełnie bezpłatnie i pozbawione reklam. I to właśnie tutaj dostępne są zbiory FINA po procesie digitalizacji oraz rekonstrukcji cyfrowej.

Doskonałym smaczkiem w interfejsie strony internetowej jest możliwość przełączenia widoku z kolorowego na czarno-biały. Serwis dzięki temu nabiera sentymentalnego charakteru, ale nie należy mylić tego z przestarzałym. Interfejs platformy przygotowany jest w zgodzie ze współczesnymi standardami i z powodzeniem może konkurować z rozwiązaniami komercyjnymi.

Czas na większą dostępność — Ninateka wreszcie na Smart TV

Jak donosi serwis Wirtualnemedia.pl, po pierwszych, lipcowych próbach, Ninateka wylądowała wreszcie na stałe w sklepie Google Play dla telewizorów i przystawek telewizyjnych z Androidem / Google TV. Do tej pory był problem z wyszukiwaniem jej w zasobach sklepu.

Logowanie się na SmartTV również nie jest konieczne, ale dla zachowania postępów oglądania można je łatwo przeprowadzić. Podobnie jak na wielu innych platformach, realizowane jest za pomocą kodu wpisywanego do w oknie przeglądarki na telefonie czy komputerze.

