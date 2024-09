Disney+ za grosze. Za miesiąc zapłacisz tylko dyszkę

Disney+ przyszykował rewelacyjną promocję dla użytkowników. Za dostęp do usługi na 3 miesiące zapłacicie jedyne 29,97 zł, czyli 9,99 zł za miesiąc.

Nigdy nie korzystaliście lub przestaliście korzystać z platformy streamingowej Disney+? W takim razie jest dobrym moment, aby wrócić lub spróbować. Myszka Miki przyszykowała dla polskich użytkowników świetną promocję, dzięki której można sporo zaoszczędzić na 3-miesięcznym abonamencie.

Promocja na Disney+

W ramach najnowszej promocji dostęp do Disney+ możecie wykupić za 29,97 zł za 3 miesiące z góry. Przekłada się to na jedyne 9,99 zł miesięcznie, więc jest naprawdę tanio. Standardowo za miesiąc trzeba zapłacić aż 39,99 zł.

Co ważne, promocja przeznaczona jest tylko dla nowych lub powracających użytkowników. Jeśli aktualnie macie aktywny abonament Disney+, to nie będziecie w stanie z niej skorzystać. Oferta jest ważna do 27 września, więc macie trochę czasu na zastanowienie.

A co warto w Disney+ obejrzeć? Premier może nie ma aż tyle, co na innych serwisach streamingowych, w tym przede wszystkim Netflixie. Jednak Disney to prawdziwa mekka dla miłośników kina superbohaterskiego spod szyldu Marvela, bajek Pixara i uniwersum Gwiezdnych Wojen. Znajdziecie tam też sporo świetnych seriali, np. komediowe Zbrodnie po sąsiedzku lub fabularne The Bear czy też Szogun. Nie brakuje też starych bajek Disneya oraz takich hitów, jak The Simpsons i Family Guy.

