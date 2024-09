Polskie miasto z efektem Netflixa? Niespodzianka w 4. sezonie serialu

Popularne polskie miasto znalazło się w centrum uwagi globalnej widowni, dzięki najnowszemu sezonowi hitowego serialu Netflixa. Wszystko za sprawą 9. odcinka czwartego sezonu, który miał wczoraj premierę.

Wszystko wskazuje na to, że Kraków przeżywa ostatnio "5 minut sławy". Właśnie został wskazany przez ekspertów jako najbardziej rozwojowe miasto w Polsce. A teraz takie wieści dla miłośników dobrego kina oraz...jedzenia. O co chodzi z tym Krakowem? Już wyjaśniamy.

Kraków, a dokładniej - jedna z krakowskich restauracji, znalazła się w centrum uwagi globalnej widowni Netflixa. Wszystko za sprawą popularnego serialu Emily w Paryżu. W odcinku 9. serii, który wczoraj miała premierę na platformie.

Sezon czwarty zabiera tytułową bohaterkę na romatyczny weekend do Rzymu. Ona sama nie chce jednak ujawniać kolegom z pracy tej informacji i zamiast tego mówi im, że wybiera się do... Krakowa. No i się zaczyna. Okazuje się, że przyjaciele Emily bardzo chcą jej pomóc i rekomendują godne odwiedzenia miejsca w Krakowie. Polecają jej wycieczkę do Wieliczki oraz wyrpóbowanie niezwykle smacznych gołąbków w restauracji Trzy Rybki.

Nie marzyłem nawet o tym, że ktoś będzie zachwycał się gołąbkiem na ekranie telewizora. Tym bardziej nad moim gołąbkiem. Myślę, że to jest dopiero początek fascynacji polską kulturą kulinarną na świecie i jestem dumny, że jesteśmy częścią tego przełomu.

- mówi Dariusz Barański, szef kuchni odpowiedzialny za gastronomię w Likus Hotele i Restauracje.

Sam twórca serialu, Darren Starr, jest zachwycony Krakowem:

Zakochałem się w unikatowej atmosferze tego miasta. Pomimo tego, że otaczają cię średniowieczne, renesansowe czy barokowe budynki, czuć w Krakowie ten żywy puls miasta i że zawsze coś dzieje się w jego kulturze i gastronomii. Mam nadzieję, że zachęci to widzów do odkrywania uroków miasta na własną rękę.

Efekt Netflixa jest już znany, polega na tym, że dzięki swojemu globalnemu zasięgowi jest w stanie zmienić trend w turystyce. Miejsca, które są obecne w serialu, na ogół odnotowują wzrost zainteresowania ze strony turystów, szczególnie tych z Ameryki. Tym razem, dzięki obecności w popularnym serialu, ma szansę skorzystać również stolica Małopolski.

