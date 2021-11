Netflix także na Spotify. Niestety (jeszcze) nie w Polsce

Netflix i Spotify to najwięksi gracze w swoich niszach. Tym razem postanowili przygotować oni wspólną ofertę. Niestety, Polacy jeszcze z niej nie skorzystają.

Co łączy Spotify i Netfliksa? Na pierwszy rzut oka niezbyt dużo. To jednak złudzenie. Obie firmy są liderami w różnych niszach szeroko pojętej branży rozrywkowej. Zarówno Szwedzi, jak i Amerykanie działają w środowisku, gdzie większość osób zwyczajnie nie przejmuje się czymś takim jak w pełni legalne. Obie firmy mają mniej (Netflix) lub bardziej (Spotify, który mocno zaangażował się w krucjatę Epic Games) na pieńku z Applem. Wreszcie - obie zaczęły rozwijać wspólną ofertę. O co dokładnie chodzi? Spotiify dał Netfliksowi własną sekcję w swojej aplikacji.

Powstała ona na wzór podobnego wydzielonego miejsca dla Disneya. Użytkownicy posłuchają tam piosenek wykonywanych przez postaci, klasycznych ścieżek dźwiękowych lub podkastów. Póki co netfliksowy odpowiednik jest jednak wyraźnie mniejszy od tego disneyowskiego. Niestety, jak to zwykle z takimi nowościami bywa... nie dla Polaka to. Nowa sekcja Netfliksa przeznaczona jest dla użytkowników z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Indii, Australii i Nowej Zelandii.

Źródło zdjęć: Spotify

Źródło tekstu: Spotify