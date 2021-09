Spotify ma promocję dla nowych i powracających klientów

Spotify przygotował dwie nowe promocje dla miłośników muzyki. Tym razem coś dla siebie znajdą zarówno nowi subskrybenci serwisu, jak i osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca zrezygnowały ze Spotify Premium.

3 miesiące Spotify Premium za darmo dla nowych

Pierwsza promocja nie jest zupełnie nowa, ponieważ co jakiś czas trafia do oferty Spotify. Ma ona zachęcić nowe osoby do skorzystania z subskrypcji Premium. Nowi użytkownicy usługi mogą ją teraz mieć przez 3 miesiące zupełnie za darmo, w dodatku bez zobowiązań. Po darmowym okresie można zrezygnować z usługi lub wciąż z niej korzystać, ale w zamian za comiesięczną opłatę.

Oferta dotyczy planu Premium Individual, którego regularna cena wynosi 19,99 zł za miesiąc. W przypadku pozostałych planów (Duo, Family i Student) obowiązuje standardowa promocja, w ramach której pierwszy miesiąc jest za darmo.

3 miesiące Spotify Premium za 19,99 zł dla powracających

Druga promocja również dotyczy planu Premium Individual, ale skorzystać z niej mogą osoby, które już korzystały ze Spotify Premium i zrezygnowali z subskrypcji po 1 sierpnia 2021 roku. Osoby takie mogą wrócić do subskrypcji, płacąc 19,99 zł za trzy miesiące (oznacza to 2 miesiące za darmo). Z promocji można skorzystać na stronie www.spotify.com/pl/comeback.

Obie powyższe oferty są ważne do 28 września tego roku.

