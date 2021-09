Philips Hue zwizualizuje muzykę ze Spotify

Philips Hue i Spotify to pierwsza tak pełna integracja oświetlenia i muzyki. Specjalny algorytm tworzy zaawansowany skrypt świetlny dla każdego utworu odtwarzanego na Spotify. Światło odzwierciedla nie tylko rytm muzyki, ale również jej nastrój, gatunek czy tempo. Nowa funkcja będzie stopniowo udostępniana użytkownikom aplikacji Philips Hue od 1 września 2021 roku.

Zaawansowane skrypty świetlne dla każdego utworu

Philips Hue i Spotify połączyły siły i przekroczyły dotychczasowe granice standardowej integracji, by zapewnić użytkownikom dostęp do nowych doświadczeń, bezpośrednio z poziomu aplikacji Philips Hue. Analizuje ona metadane każdego utworu odtwarzanego na Spotify w czasie rzeczywistym i na tej podstawie tworzony skrypt świetlny, który odzwierciedla nie tylko rytm piosenki, ale również jej nastrój, gatunek, tempo, segment, głośność, wysokość dźwięku oraz wiele więcej.

Nowa zakładka Sync w aplikacji Philips Hue umożliwia również dostosowywanie ustawień do własnych preferencji. Użytkownicy mogą rozpoczynać i zatrzymywać synchronizację, zmieniać jasność oraz intensywność światła, a także kolor oświetlenia, dzięki dostępnej palecie barw.

Jako światowy lider w dziedzinie inteligentnego oświetlenia, nieustannie szukamy nowych sposobów, by zapewnić użytkownikom Philips Hue najbardziej zaawansowane oświetlenie. W dużej mierze skupiamy się na rozrywce, której niezwykle istotną częścią jest dźwięk. Dzięki innowacjom opracowanym wspólnie z liderem branży, jakim jest Spotify, możemy z dumą zaoferować użytkownikom integrację muzyki i światła, jakiej nie mogli doświadczyć nigdy wcześniej.

– powiedział Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue w firmie Signify

Jak działa Philips Hue + Spotify?

Integracja Philips Hue i Spotify jest bezpłatna dla użytkowników aplikacji Philips Hue. Aby skorzystać z nowej funkcji, potrzebny jest jedynie mostek Hue Bridge oraz oświetlenie Philips Hue, na przykład żarówki Philips Hue, lampa Hue Go czy nowa Taśma LED gradient. Ponieważ integracja jest wbudowana w aplikację Philips Hue, do reagowania na muzykę nie jest potrzebny mikrofon. Dzięki temu światła mogą odzwierciedlać odtwarzaną muzykę bez zakłóceń powodowanych hałasem w tle, a telefonu można jednocześnie używać do innych celów. Integracja działa z dowolnym urządzeniem dźwiękowym kompatybilnym ze Spotify, takim jak głośnik, smartfon czy komputer. Aby doświadczyć wyjątkowej synchronizacji światła i dźwięku we własnym domu, wystarczy połączyć konta Philips Hue i Spotify w aplikacji Philips Hue, a następnie odtworzyć piosenkę na dowolnym urządzeniu, które jest zalogowane na koncie Spotify.

W Spotify nieustannie pracujemy nad tym, aby dostarczać słuchaczom wyjątkowych wrażeń, w każdym momencie, na każdym urządzeniu, przez cały dzień. Cieszymy się, że możemy udostępnić użytkownikom innowacyjną integrację z Philips Hue, dzięki której inteligentne oświetlenie przeniesie słuchaczy w nowy wymiar słuchanej muzyki.

– powiedział Sten Garmark, VP of Consumer Experience w Spotify

Dostępność

Integracja Philips Hue + Spotify będzie stopniowo oferowana użytkownikom systemu Philips Hue od 1 września 2021 roku, w ramach programu wczesnego dostępu. Gdy funkcja zostanie udostępniona danemu użytkownikowi (co może zająć do 7 dni), w aplikacji pojawi się aktualizacja Co nowego z kartą Spotify. Użytkownicy, którzy włączą wczesny dostęp zgodnie z przekazanymi instrukcjami, będą mogli jako jedni z pierwszych przetestować nowe rozwiązanie. Od października 2021 roku funkcja będzie stałą częścią aplikacji Hue.

