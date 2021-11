Netflix - co pojawiło się w tym tygodniu? 21 listopada 2021

Co obejrzeć? Jakie nowe filmy i seriale pojawiły się w mijającym tygodniu w serwisie Netflix? Zapraszamy na cotygodniowy wybór najlepszych nowości.

Miłośnicy anime ucieszą się z tego, że w serwisie Netflix oficjalnie zadebiutował film kończący serię Kuroko no Basket. Z jakiejś przyczyny serwis uznał, że pojawi się on pod angielską nazwą Kuroko's Basketball: Last Game. W tytułowej ostateniej grze, zobaczymy jak najlepsi młodzi koszykarze, tacy jak Tetsuya Kuroko czy Taiga Kagami stają do walki przeciwko znanej drużynie z USA. Amerykanie szydzą, że Japończycy są jak małpy i nie umieją grać. Znani nam już od kilku sezonów anime bohaterowie ruszą utrzeć nosa zarozumiałym Amerykanom. Film zadebiutował w poniedziałek.

Pamiętacie jeszcze jak debiutował serial Riverdale? Teraz pojawił się pierwszy odcinek szóstego sezonu. Historia, która zaczęła się od śmierci syna najbardziej wpływowych ludzi w okolicy trwa i końca nie widać. Bardzo popularny wśród nastolatków serial tworzony na podstawie komiksu będzie dostawał nowy odcinek co tydzień. Ten sposób wydawania seriali zwykle znany jest z HBO, tym razem jednak korzysta z niego Nettflix.

Lubicie stare anime? Nadawana w 1998 seria Cowboy Bebop doczekała się ekranizacji jako aktorski serial w wykonaniu Netfliksa. Spike Spiegel, Faye Valentine czy Jet Black pojawią się tym razem w bardziej zachodniej adaptacji ich historii. Serial o kosmicznych najemnikach pojawił się oficjalnie w piątek.

Jak trudna jest miłość ojca i córki? Bywa bardzo, ale to najważniejsza relacja w życiu obojga. Naprawić łączące ich stosunki postanawiają bohaterowie filmu Ojcowska miłość. Rodzinny dramat opowiada, że można wszystko naprawić. Bywa to jednak ciężkie. Film również zadebiutował w piątek.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł