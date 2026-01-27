Vectra i Multimedia z nowymi kanałami HD. Szukaj ich od 3 lutego
Vectra i Multimedia wprowadzają dwa nowe kanały tematyczne w jakości HD. Od 3 lutego widzowie zyskają dostęp do Dolce Vita TV oraz Daystar w wybranych pakietach telewizyjnych.
Dolce Vita TV to kanał lifestyle’owy poświęcony podróżom, kulturze i stylowi życia, prezentujący inspirujące historie, wyjątkowe miejsca oraz treści związane z luksusem, designem i rozwojem osobistym. Ramówka obejmuje starannie wyselekcjonowane programy podróżnicze, m.in. „Pociągiem dookoła świata”, w których Sir Tony Robinson przemierza kontynenty, przybliżając widzom kulturę i tradycje lokalnych społeczności.
Ofertę stacji uzupełniają formaty poświęcone designowi oraz rynkowi nieruchomości, takie jak „Łowcy luksusowych nieruchomości”, programy kulinarne, w tym „Cudowny świat ciast”, a także dokumenty odsłaniające kulisy znanych marek i miejsc, m.in. „Inside Supermarkets”.
Z kolei Daystar to międzynarodowy kanał o profilu chrześcijańskim, nadawany w języku angielskim, oferujący programy o charakterze duchowym i edukacyjnym, skierowane do całej rodziny.
Kanały Dolce Vita TV i Daystar będą dostępne:
- w ofercie telewizji cyfrowej Vectra – od pakietu Srebrnego (Dolce Vita TV na pozycji EPG 722, Daystar EPG 819),
- w ofercie telewizji internetowej TV Smart z dekoderem – od pakietu Start,
- w ofercie Multimedia – od pakietu StartBox (Dolce Vita TV na pozycji EPG 722, technologia PON: EPG 184; Daystar EPG 819, technologia PON: EPG 247),
- na platformie Tvsmart.pl, działającej bez dekodera w modelu subskrypcyjnym – od pakietu Start.
We wszystkich wariantach dostępne są funkcje Catch-Up TV, Restart TV, PVR oraz TimeShift.
Dodatkowo w ofercie Multimedia dostępny jest kanał wPOLSCE24 (EPG 825, EPG PON 257) w pakiecie MaxBox.