Vectra i Multimedia z nowymi kanałami HD. Szukaj ich od 3 lutego

Dolce Vita TV to kanał lifestyle’owy poświęcony podróżom, kulturze i stylowi życia, prezentujący inspirujące historie, wyjątkowe miejsca oraz treści związane z luksusem, designem i rozwojem osobistym. Ramówka obejmuje starannie wyselekcjonowane programy podróżnicze, m.in. „Pociągiem dookoła świata”, w których Sir Tony Robinson przemierza kontynenty, przybliżając widzom kulturę i tradycje lokalnych społeczności.

Ofertę stacji uzupełniają formaty poświęcone designowi oraz rynkowi nieruchomości, takie jak „Łowcy luksusowych nieruchomości”, programy kulinarne, w tym „Cudowny świat ciast”, a także dokumenty odsłaniające kulisy znanych marek i miejsc, m.in. „Inside Supermarkets”.

Z kolei Daystar to międzynarodowy kanał o profilu chrześcijańskim, nadawany w języku angielskim, oferujący programy o charakterze duchowym i edukacyjnym, skierowane do całej rodziny.

Kanały Dolce Vita TV i Daystar będą dostępne:

w ofercie telewizji cyfrowej Vectra – od pakietu Srebrnego (Dolce Vita TV na pozycji EPG 722, Daystar EPG 819),

(Dolce Vita TV na pozycji EPG 722, Daystar EPG 819), w ofercie telewizji internetowej TV Smart z dekoderem – od pakietu Start,

w ofercie Multimedia – od pakietu StartBox (Dolce Vita TV na pozycji EPG 722, technologia PON: EPG 184; Daystar EPG 819, technologia PON: EPG 247),

(Dolce Vita TV na pozycji EPG 722, technologia PON: EPG 184; Daystar EPG 819, technologia PON: EPG 247), na platformie Tvsmart.pl, działającej bez dekodera w modelu subskrypcyjnym – od pakietu Start.

We wszystkich wariantach dostępne są funkcje Catch-Up TV, Restart TV, PVR oraz TimeShift.