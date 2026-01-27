Telewizja i VoD

Vectra i Multimedia z nowymi kanałami HD. Szukaj ich od 3 lutego

Vectra i Multimedia wprowadzają dwa nowe kanały tematyczne w jakości HD. Od 3 lutego widzowie zyskają dostęp do Dolce Vita TV oraz Daystar w wybranych pakietach telewizyjnych.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Vectra i Multimedia z nowymi kanałami HD. Szukaj ich od 3 lutego

Dolce Vita TV to kanał lifestyle’owy poświęcony podróżom, kulturze i stylowi życia, prezentujący inspirujące historie, wyjątkowe miejsca oraz treści związane z luksusem, designem i rozwojem osobistym. Ramówka obejmuje starannie wyselekcjonowane programy podróżnicze, m.in. „Pociągiem dookoła świata”, w których Sir Tony Robinson przemierza kontynenty, przybliżając widzom kulturę i tradycje lokalnych społeczności. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Ofertę stacji uzupełniają formaty poświęcone designowi oraz rynkowi nieruchomości, takie jak „Łowcy luksusowych nieruchomości”, programy kulinarne, w tym „Cudowny świat ciast”, a także dokumenty odsłaniające kulisy znanych marek i miejsc, m.in. „Inside Supermarkets”.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Monitor THOMSON Go Plus 32" 3840x2160px VA Dotykowy ekran
Monitor THOMSON Go Plus 32" 3840x2160px VA Dotykowy ekran
0 zł
3499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499.99 zł
Telewizor LG 65C5ELB 65" OLED 4K 144Hz VRR WebOS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor LG 65C5ELB 65" OLED 4K 144Hz VRR WebOS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
6999 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999 zł
Telewizor PHILIPS 85PUS9010 85" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 85PUS9010 85" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-300 zł
6799 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Advertisement

Z kolei Daystar to międzynarodowy kanał o profilu chrześcijańskim, nadawany w języku angielskim, oferujący programy o charakterze duchowym i edukacyjnym, skierowane do całej rodziny.

Kanały Dolce Vita TV i Daystar będą dostępne:

  • w ofercie telewizji cyfrowej Vectra – od pakietu Srebrnego (Dolce Vita TV na pozycji EPG 722, Daystar EPG 819),
  • w ofercie telewizji internetowej TV Smart z dekoderem – od pakietu Start,
  • w ofercie Multimedia – od pakietu StartBox (Dolce Vita TV na pozycji EPG 722, technologia PON: EPG 184; Daystar EPG 819, technologia PON: EPG 247),
  • na platformie Tvsmart.pl, działającej bez dekodera w modelu subskrypcyjnym – od pakietu Start.

We wszystkich wariantach dostępne są funkcje Catch-Up TV, Restart TV, PVR oraz TimeShift.

Vectra i Multimedia z nowymi kanałami HD. Szukaj ich od 3 lutego

Dodatkowo w ofercie Multimedia dostępny jest kanał wPOLSCE24 (EPG 825, EPG PON 257) w pakiecie MaxBox.

Image
telepolis
multimedia vectra Vectra TV Smart Dolce Vita TV Daystar
Zródła zdjęć: Vectra
Źródła tekstu: Vectra