Superman (2025) zmierza do HBO Max. A już dziś klasyczna seria

Najnowszy film o Supermanie w reżyserii Jamesa Gunna, z Davidem Corenswetem w roli głównej, miał premierę kinową na początku lipca 2025 roku i szybko stał się hitem, zarabiając ponad 325 milionów dolarów w USA, a na całym świecie – 606,6 mln. W Polsce film zadebiutował na platformach VOD Prime Video, Rakuten czy iTunes już 26 sierpnia 2025 roku, ale jest dostępny w opcji płatnej – np. w Prime Video wypożyczenie kosztuje 49,99 zł.

Już wkrótce film wejdzie także do standardowej oferty HBO Max. Warner Bros potwierdził, że „Superman” trafi do biblioteki platformy w Polsce 26 września 2025 roku. Wcześniejsze prognozy mówiły o 11 października, ale okazuje się, że nie trzeba będzie tyle czekać. Co ciekawe, na platformie Netflix premiera filmu planowana jest najwcześniej... na wrzesień 2026 roku, rok po debiucie na HBO Max.

Klasyczne filmy o Supermanie na HBO Max

Przed premierą najnowszego hitu, HBO Max udostępnił pełną kolekcję starszych produkcji z uniwersum Supermana. 29 sierpnia platforma dodała (lub ponownie udostępniła) klasyczną serię filmów z Christopherem Reeve'em w roli głównej. Wraz z innymi pozycjami na widzów czekają w HBO Max:

Superman (1978): początki historii Człowieka ze Stali, z Marlonem Brando i Gene Hackmanem.

początki historii Człowieka ze Stali, z Marlonem Brando i Gene Hackmanem. Superman II (1980): bohater zmaga się z superzłoczyńcami z Kryptona i dylematami miłosnymi.

bohater zmaga się z superzłoczyńcami z Kryptona i dylematami miłosnymi. Superman III (1983): walka z planem dominacji nad światem.

walka z planem dominacji nad światem. Superman IV (1987): superman próbuje uwolnić świat od broni nuklearnej.

superman próbuje uwolnić świat od broni nuklearnej. Superman Powrót (2006): powrót bohatera na Ziemię po latach nieobecności.

powrót bohatera na Ziemię po latach nieobecności. Człowiek ze stali (2013): opowieść o początkach najsłynniejszego komiksowego bohatera i przemianie w walczącego ze złem Supermana.