Widzimy tu "ogromny potencjał". Netflix ma pomysł, ale jest ostrożny

AI to przyszłość. Wie o tym także Netflix, który ma już pewne plany odnośnie wykorzystania jej w swoich działaniach. Czy sztuczna inteligencja pomoże mu przyciągnąć więcej klientów?

AI w przemyśle rozrywkowym to póki co jeden z najbardziej drażliwych tematów, ale nie można go w żaden sposób pominąć. Prezesi popularnej platformy streamingowej Netflix, wypowiedzieli się ostatnio na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w swoim biznesie. Obaj prezesi - Greg Peters oraz Ted Sarandos - podchodzą do tematu ze sporą dozą ostrożności, zwracając uwagę na fakt, że należy jeszcze chwilę poczekać na rozwój AI.

Korzystaliśmy z podobnych technologii przez wiele lat, aby usprawnić użytkownikowi odkrywanie treści i zwiększyć jego zaangażowanie. Uważamy, że AI ma ogromny potencjał, aby jeszcze bardziej ulepszyć nasz system rekomendacji.

- twierdzą prezesi Netflixa, Peters i Sarandos.

Netflix dba nie tylko o jakość propozycji filmowych, ale także udoskonala system rekomendacji treści. Na tym polu potencjał AI jest ogromny. Nie tylko w tej kwestii. Zdaniem Sarandosa, dzięki AI szczególnie produkcja animacji będzie o połowę tańsza, co wpłynie na ofertę platformy. W dalszym ciągu jednak, głównym zadaniem producenta eksperymentującymi ze sztuczną inteligencją będzie zadbanie o jakość produktu.

