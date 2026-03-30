Thriller o tej tematyce to często "żyła złota". Netflix ogłosił premierę
Netflix zaprezentował zwiastun swojej najnowszej produkcji "Niewybrani" ("Unchosen"). To nic innego, jak intrygujący, ale zarazem mocny, serial z motywem sekty. Wiadomo, że te tematy, wciągają widzów bez reszty. W jednej z głównych rol zobaczymy bohatera hitu "Sex Education".
"Niewybrani" już 21 kwietnia na Netflixie
Większość widzów, zapewne pamięta niedawny sukces polskiego serialu z motywem sekty, "Niebo.Rok w piekle", z Tomaszem Kotem w roli guru, który pojawił się na HBO Max w grudniu minionego roku. Tym razem, po podobną tematykę sięgnęła platforma Netflix. Wszyscy, którzy lubią thrillery psychologiczne tego typu, z pewnością nie będą mogli oderwać się od ekranów.
"Unchosen". Sielankowa wspólnota i jej tajemnice
"Niewybrani" opowiada o sekcie, tym razem brytyjskiej. Rose (Molly Windsor), która tkwi w przytłaczającym małżeństwie z Adamem (Asa Butterfield), zaczyna przeżywać fascynację nowo przybyłym mężczyzną, o kryminalnej przeszłości. Od momentu pojawienia się "przybysza" spoza jej świata, bohaterka zaczyna się zastanawiać, czy większym zagrożeniem dla niej jest sama sekta, czy przestępca, którego zesłał jej los.
Sumienna żona i matka wkracza na niebezpieczną drogę emancypacji i seksualnego przebudzenia.
I jeśli mamy wrażenie, że już gdzieś widzieliśmy serialowego Adama, to mamy całkowitą rację. Asa Butterfield, to aktor, którego większość widzów może kojarzyć z serialu "Sex Education", w którym to wcielił się w rolę zbierającego pierwsze seksualne doświadczenia, Otisa.
Za reżyserię "Niewybranych" odpowiada Jim Loach i Philipp Langdale. Całość składa się z sześciu odcinków, które będą miały premierę na Netflixie 21 kwietnia 2026 roku.