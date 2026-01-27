Słynna saga rodzinna znów narobi szumu. Podano datę premiery

"Marshals: historia z Yellowstone" 2 marca 2026 wyłącznie na Sky Showtime

"Marshals: historia z Yellowstone" wielkimi krokami zmierza na platformę Sky Showtime. Czy czeka na nas kolejny wielki hit? O tym, czy produkcja odniesie sukces podobny do słynnego "Yellowstone" przekonamy się już niebawem, bo za kilka tygodni. Sky Showtime właśnie ujawnił datę premiery nowego spin-off serialu "Yellowstone" w Polsce.

Wszystkie oczy na Kayce'a Duttona

To już nie tylko gratka dla fanów Kevina Costnera. Tym razem, to Luke Grimes powróci jako Kayce Dutton, i to w roli głównej. Po opuszczeniu rancza, bohater, dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals, gdzie łączy swoje umiejętności kowboja i żołnierza NAVY Seal, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. A lekko nie będzie. Razem ze swoimi oddanymi współpracownikami, stara się udźwignąć przytłaczający psychiczny ciężar bycia ostatnią linią obrony w walce z przemocą w okolicy oraz pogodzić pracę z życiem osobistym. Najbliższe osoby dla Kayce'a to jego syn Tate (Brecken Merrill) oraz przyjaciele Mo (Mo Brings Plenty) i Thomas Rainwater (Gil Birmingham).