Telewizja i VoD

Ten film walczył o Oscara dla Polski. 25 kwietnia obejrzymy w streamingu

Agnieszka Holland słynie z tego, że lubi pokazywać różne historie z nieoczywistej perspektywy. Tym razem, reżyserka wzięła się za Franza Kafkę. To właśnie ta produkcja była tegorocznym polskim kandydatem do Oscara 2026. 25 kwietnia będziemy mogli ją obejrzeć na Canal+. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO)

Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Genialny Franz = genialny film?

Są filmy, które budzą większą ciekawość, niż wszystkie inne. A już na pewno do tej grupy należą filmy, będące kandydatami na Oscara. W tym roku, Polska, wystawiła poruszające i niejednoznaczne kino, autorstwa Agnieszki Holland. I już po samym zwiastunie było wiadomo, że będzie to kino ambitne, pełne niepokoju, balansujące na granicy rzeczywistości i wyobraźni. Co warto podkreślić, w filmie, który reprezentuje Polskę, autorzy wcale nie mówią po polsku. 

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie jest klasyczna biografia Franza Kafki

Ale może to dobrze. Dzieło bowiem musi się czymś wyróżniać na tle innych. Holland doskonale wie, jak taki cel osiągnąć. Reżyserka proponuje widzom wielowymiarową podróż w głąb psychiki, kojarzonego z lekturą szkolną, pisarza. Bohater, o dziwo, wcale nie jest znaną z podręczników, ikoną literatury XX wieku. To przede wszystkim fascynująca osobowość, która wchodzi w dorosłość i mierzy się z rozterkami, charakterystycznymi dla młodego wieku. 

Bardziej sen, niż realizm historyczny

Fabuła osadzona jest w realiach początku XX wieku, ale przedstawiony w filmie świat daleki jest od realizmu, jaki wówczas panował. Widz raczej zanurza się w świat snu, w którym więcej jest groteski niż historycznych realiów. Franz Kafka to intowertyk, który zmaga się z presją społeczną, wymaganiami rodziny oraz swoimi lękami. 

Można zatem śmiało powiedzieć, że Holland stworzyła opowieść o samotności, alienacji i wyobcowaniu. I tak, to z pewnością kino wymagające, niełatwe w odbiorze, ale też i satysfakcjonujące. W roli Kafki zobaczymy Idan'a Weiss'a, któremu towarzyszą na ekranie: Peter Kurth, Jenovéfa Boková i Ivan Trojan. O oprawę muzyczną zadbali Mary Komasa i Antoni Łazarkiewicz.

"Franz Kafka" Agnieszki Holland, premiera na Canal+,  25 kwietnia 2026

Image
telepolis
Oferta Canal+ Oscary Canal+ nowości CANAL+ Franz Kafka
Źródła zdjęć: Canal+, prod. Marlene Film Production, dystr. Kino Świat 2026
Źródła tekstu: Canal+