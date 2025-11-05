Canal+ z wielką premierą. Oskarowy hit już we wtorek 11 listopada

"Dziewczyna z igłą" już 11 listopada na Canal+

Mroczny, intymny i zdecydowanie wart obejrzenia. Taki dokładnie właśnie jest film Magnusa Von Horna. Doceniony przez krytyków i widzów - zdobył wiele nagród na festiwalach, w tym również nominację do Oscara 2025, walcząc o tytuł najlepszego filmu międzynarodowego. To kawał dobrego, choć wymagającego kina. W sam raz na świąteczny, pełen zadumy, dzień 11 listopada. Jest to także prawdziwa gratka dla fanów Kopenhagi i skandynawskich produkcji.

“Świat to okropne miejsce, ale musimy wierzyć, że tak nie jest”. mówi jedna z bohaterek filmu.

I trzeba przyznać, że to, wielokrotnie cytowane już, zdanie zawiera całą jego istotę - oddaje to co możemy zobaczyć na ekranie i co możemy poczuć w trakcie seansu.

"Dziewczyna z igłą" - o czym opowiada film?

"Dziewczyna z igłą" zabiera nas w podróż do Kopenhagi z początku lat 20. XX wieku, dokładniej do 1919 roku. To właśnie tutaj Karoline, żyjąca na skraju ubóstwa pracownica fabryki, toczy swoją prywatną walkę. Jej losy odmieniają się na zawsze, w momencie kiedy na jej drodze staje Dagmar, kobieta prowadząca sklep i skrywająca okrutną tajemnicę.

Film minimalistyczny w formie