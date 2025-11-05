Canal+ z wielką premierą. Oskarowy hit już we wtorek 11 listopada
Szykujcie wygodne miejsce na kanapie i kto, wie może nawet chusteczki. Canal+ przygotował się na listopad pod każdym względem. Na platformie pojawi się ulubiony serial komediowy Polaków "The Office PL 5" oraz, skłaniająca do zadumy, oscarowa "Dziewczyna z igłą".
"Dziewczyna z igłą" już 11 listopada na Canal+
Mroczny, intymny i zdecydowanie wart obejrzenia. Taki dokładnie właśnie jest film Magnusa Von Horna. Doceniony przez krytyków i widzów - zdobył wiele nagród na festiwalach, w tym również nominację do Oscara 2025, walcząc o tytuł najlepszego filmu międzynarodowego. To kawał dobrego, choć wymagającego kina. W sam raz na świąteczny, pełen zadumy, dzień 11 listopada. Jest to także prawdziwa gratka dla fanów Kopenhagi i skandynawskich produkcji.
“Świat to okropne miejsce, ale musimy wierzyć, że tak nie jest”.
I trzeba przyznać, że to, wielokrotnie cytowane już, zdanie zawiera całą jego istotę - oddaje to co możemy zobaczyć na ekranie i co możemy poczuć w trakcie seansu.
"Dziewczyna z igłą" - o czym opowiada film?
"Dziewczyna z igłą" zabiera nas w podróż do Kopenhagi z początku lat 20. XX wieku, dokładniej do 1919 roku. To właśnie tutaj Karoline, żyjąca na skraju ubóstwa pracownica fabryki, toczy swoją prywatną walkę. Jej losy odmieniają się na zawsze, w momencie kiedy na jej drodze staje Dagmar, kobieta prowadząca sklep i skrywająca okrutną tajemnicę.
Film minimalistyczny w formie
Minimalistycze czarno-białe zdjęcia, autorstwa Michała Dymka, potęgują dramatyzm całej historii i sprawiają, że widz zostaje wbity w fotel. Idealnie wpisują się w klimat całej, niełatwej w odbiorze, opowieści, wprowadzając widza w stan pełnego skupienia.