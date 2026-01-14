Telewizja i VoD

Amazon Prime Video drożeje. Podwyżki stały się faktem

Polacy zapłacą więcej za Amazon Prime Video. Chociaż kwotowo wzrost ceny nie jest duży, to procentowo to aż 40 proc.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:00
2
Od momentu debiutu w Polsce Amazona i usługi Prime Video, płacimy rekordowo tanio. Roczny abonament kosztował nas tylko 49 zł. Kosztował, bo właśnie drożeje. Doniesienia z grudnia stały się faktem.

Podwyżka Amazon Prime Video

W grudniu pojawiły się informacje, że Amazon Prime podrożeje. Mowa była o podwyżce rzędu aż 40 proc. Taki wzrost może i brzmi groźnie, ale w przypadku Polaków to różnica rzędu zaledwie 20 zł miesięcznie. Jednak wtedy Amazon zdementował sprawę. Firma poinformowała, że aktualnie obowiązują stare ceny i nie mają nic nowego do przekazania.

Jednak teraz doniesienia stały się faktem. Użytkownicy Amazon Prime zaczęli otrzymywać e-maile z informacją o podwyżce. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia. Dostęp do usługi będzie nas teraz kosztował 69,90 zł rocznie. Nadal jest to kwota śmiesznie niska, biorąc pod uwagę ceny innych serwisów streamingowych, a w przypadku Amazona to przecież nie tylko Prime Video.

Nowe ceny to:

  • 15,50 zł miesięcznie (zamiast 10,99 zł)
  • 69,90 zł rocznie (zamiast 49 zł)

Zmiany wchodzą w życie 13 stycznia, więc każda osoba, której abonament roczny kończy się po tym dniu, będzie musiała zapłacić już wyższą cenę. Warto przypomnieć, że w ramach Amazon Prime mamy nie tylko dostęp do Prime Video, ale też darmowe dostawy z Amazon, jednego darmowego suba miesięcznie na Twitchu, a także darmowe gry w ramach Prime Gaming.

amazon prime Amazon Prime Video Amazon Prime cena Amazon Prime podwyżka cen Amazon Prime Video podwyżka cen
Zródła zdjęć: Hamara / Shutterstock.com