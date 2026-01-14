Amazon Prime Video drożeje. Podwyżki stały się faktem

Od momentu debiutu w Polsce Amazona i usługi Prime Video, płacimy rekordowo tanio. Roczny abonament kosztował nas tylko 49 zł. Kosztował, bo właśnie drożeje. Doniesienia z grudnia stały się faktem.

Podwyżka Amazon Prime Video

W grudniu pojawiły się informacje, że Amazon Prime podrożeje. Mowa była o podwyżce rzędu aż 40 proc. Taki wzrost może i brzmi groźnie, ale w przypadku Polaków to różnica rzędu zaledwie 20 zł miesięcznie. Jednak wtedy Amazon zdementował sprawę. Firma poinformowała, że aktualnie obowiązują stare ceny i nie mają nic nowego do przekazania.

Jednak teraz doniesienia stały się faktem. Użytkownicy Amazon Prime zaczęli otrzymywać e-maile z informacją o podwyżce. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia. Dostęp do usługi będzie nas teraz kosztował 69,90 zł rocznie. Nadal jest to kwota śmiesznie niska, biorąc pod uwagę ceny innych serwisów streamingowych, a w przypadku Amazona to przecież nie tylko Prime Video.

Nowe ceny to:

15,50 zł miesięcznie (zamiast 10,99 zł)

69,90 zł rocznie (zamiast 49 zł)