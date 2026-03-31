Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime za 40 zł. W jednym pakiecie

Plus i Polsat Box wprowadzają całkowicie nowy pakiet streamingowy, w którym są łącznie 3 serwisy – Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime za 40 zł miesięcznie. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:35
Dzięki nowej ofercie klienci Plusa i Polsat Box mają w sumie dostęp do 5 spośród najważniejszych serwisów streamingowych na świecie – obok dotychczas oferowanych Disney+, HBO Max i SkyShowtime również Amazon Prime oraz Apple TV. Poza nową opcją za 40 zł, za 80 zł miesięcznie można też mieć wszystkie 5 serwisów. 

Do wyboru są więc 3 pakiety streamingowe w Plusie i Polsat Box.

  • Pakiet 3 streamingów – nowy pakiet – Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime – wszystko razem za tylko 40 zł miesięcznie
  • Pakiet 2 streamingów – 40 zł miesięcznie. Do wyboru dwa z 4 serwisów: Apple TV, Disney+, HBO Max, SkyShowtime oraz dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.
  • 5 streamingów za 80 zł miesięcznie. Klienci mogą stworzyć zestaw dopasowany do swoich potrzeb. Łącząc nową ofertę z dotychczasową, można uzyskać nawet 5 streamingów za jedyne 80 zł/mies. Np. pakiet 3 streamingów – Amazon Prime, Apple TV, SkyShowtime + pakiet 2 streamingów – Disney+ i HBO Max. Łącznie wszystko za 80 zł miesięcznie dla klientów Plusa i Polsat Box.

Oferta pojedynczych streamingów

Obecna oferta daje także możliwość skorzystania z pojedynczych streamingów za 25 zł/mies. – w tej cenie klienci mogą wybierać spośród: Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV i Polsat Box Go, w Plusie dostępny w postaci pakietów: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.

Jak skorzystać

Z oferty streamingów – pakietów oraz pojedynczych serwisów – można skorzystać, dobierając je do ofert podstawowych Plusa (abonament komórkowy, światłowód, internet mobilny) i Polsat Box (telewizja satelitarna i kablowa IPTV, telewizja internetowa). 

Szczegóły oferty dostępne są na: plus.pl/streaming i sklep.polsatbox.pl/streaming.

Źródła tekstu: Plus