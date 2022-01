NFT w pigułce: kupili książkę i myślą, że nabyli prawa do ekranizacji

Grupa SpiceDAO, specjalizująca się w NFT, nie wykazała się wielką inteligencją. Za kilka mln dolarów kupili książkę i teraz myślą, że nabyli prawa do jej ekranizacji.

Grupa entuzjastów kryptowalut i NFT, znana jako SpiceDAO, dokonała niedawno nietypowego zakupu. Za kwotę 2,66 mln euro (ok. 3,04 mln dol.) kupili oni książkę — Diunę autorstwa Alejandro Jodorowsky'ego. Jest to zbiór notatek, pomysłów czy projektów koncepcyjnych, na bazie których w latach 70. miał powstać film Diuna, co ostatecznie nigdy się nie stało.

Kupili książkę, a nie prawa do ekranizacji

Grupa kupiła to dzieło za kwotę 100 razy większą, niż przewidywano. Organizatorzy aukcji spodziewali się, że dostaną za nią ok. 25 tys. euro. Skąd tak niska kwota za coś, co wydaje się rzadkim okazem? Ponieważ książka nie jest żadnym białym krukiem. Istnieje wiele jej kopii, bowiem były one rozdawane osobom zaangażowanym w produkcje filmu.

Nie to jest jednak w tym wszystkim najzabawniejsze. Nie dość, że grupa SpiceDAO dokonała prawdopodobnie nie najlepszej inwestycji, to jeszcze są przekonani, że w ten sposób nabyli prawa do ekranizacji Diuny. Na Twitterze napisali, że zamierzają, na bazie książki, stworzyć serial animowany.

We won the auction for €2.66M. Now our mission is to:



1. Make the book public (to the extent permitted by law)



2. Produce an original animated limited series inspired by the book and sell it to a streaming service



3. Support derivative projects from the community pic.twitter.com/g4QnF6YZBp — Spice DAO (🏜,🏜) (@TheSpiceDAO) January 15, 2022

Nie trzeba specjalistycznej wiedzy, aby wiedzieć, że to tak nie działa. Równie dobrze sam mógłbym wpaść na pomysł stworzenia filmu czy serialu animowanego na bazie komiksów ze Spider-Manem, które niedawno kupiłem. Kwota 2,66 mln euro nic tutaj nie zmienia. To nadal po prostu książka, tylko cholernie droga i prawdopodobnie cholernie przepłacona.

Ona nawet nie była sprzedawana jako NFT! To tylko książka, ale najwyraźniej entuzjaści NFT widzą to, co sami chcą widzieć i ich zdaniem wszystko, to niezbywalne, cyfrowe tokeny. Zresztą nawet jeśli książka byłaby NFT, to nadal nie daje im to praw do ekranizacji.

Jeśli jakimś cudem serial powstanie, to bardzo szybko SpiceDAO zostanie pozwane przez The Herbert Limited Partnership, które ma prawa do wszystkiego, co związane z Diuną. Możemy być tego pewni.

