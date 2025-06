Xiaomi na celowniku USA. Może skończyć jak Huawei

Chwilę temu Xiaomi zaprezentowało długo wyczekiwany, autorski SoC nazwany Xring O1. Wyprodukowany został on w zakładach TSMC za pomocą litografii 3 nm i trafił już nawet do pierwszego smartfona. Jest to zarówno pokaz umiejętności Chińczyków, jak i problem dla Amerykanów.

Decyzje USA mogą się odbić Amerykanom czkawką

Jednak dalszy rozwój układów Xiaomi stoi pod znakiem zapytania. W wyniku sankcji wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa, Chiny mają ograniczony dostęp do zaawansowanych narzędzi EDA, niezbędnych do projektowania układów scalonych w jeszcze nowocześniejszej litografii 2 nm. Dodatkowo według niektórych źródeł rozważane jest całkowite odcięcie firmy od współpracy z TSMC czy Samsungiem.

TSMC zaczęło już przyjmować pierwsze zamówienia na układy w 2 nm, a koszt jednego wafla krzemowego to 30 000 dolarów (około 112 000 złotych). Oprócz takich gigantów jak Apple, Qualcomm czy MediaTek, także Xiaomi planowało znaleźć się w gronie klientów. Niestety, obecne ograniczenia mogą sprawić, że firma nie będzie w stanie przejść na niższy proces technologiczny, podobnie jak wcześniej Huawei.

Co to oznacza? Chiński gigant może zostać zmuszony do dalszego korzystania z gotowych SoC od wspomnianego Qualcomma czy MediaTeka, które jeszcze w tym roku mają zaprezentować swoje flagowe układy: Snapdragon 8 Elite Gen 2 oraz Dimensity 9500.