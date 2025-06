Oppo i Volkswagen łączą siły. Chodzi o patenty i rozwój samochodów przyszłości

Jest to pierwsza tego typu umowa Oppo z firmą motoryzacyjną, co podkreśla rosnącą rolę technologii komunikacyjnych w branży samochodowej. Patenty Oppo, dotyczące 5G, są już wykorzystywane w ponad 40 krajach, a sama firma zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem siły patentowej w tej dziedzinie. Do marca 2025 roku Oppo złożyło już ponad 113 tysięcy wniosków patentowych i posiada ponad 62 tysiące przyznanych patentów na całym świecie.