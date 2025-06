Nintendo Switch 2 zawodzi. Hejterzy kolejny raz mieli rację

Nintendo Switch 2 nie oferuje prawdziwego HDR

Pomiary wykonane m.in. przez kanał GamingTech ujawniają, że maksymalna jasność wyświetlacza wynosi zaledwie 400-450 nitów. W grze "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" zmierzono do 420 nitów, natomiast w "Cyberpunk 2077" jasność osiąga 450 nitów - prawdopodobnie jest to graniczna wartość dla tego użytych matryc.