Bank PKO BP zmienił zdanie. Pożądaną funkcję znów znajdziesz w IKO

Różne stany świadomości w Trójmieście

Decyzja Urzędu Miasta Gdyni sprawiła, że nie można było już parkować płacąc "awansem", lecz działały jedynie aplikacje z funkcją start i stop. Co więcej, jeśli nie zakończyliśmy parkowania w aplikacji, opłaty nadal były naliczane. W praktyce zmusiło to kierowców do używania przestarzałych parkometrów, zamiast wygodnych usług mobilnych. Kuriozalne było natomiast to, że w całym Trójmieście problem ten występował wyłącznie w Gdyni. Jeśli zaś dany bank nie miał wdrożonej funkcji start/stop, w ogóle rezygnował ze świadczenia usług.