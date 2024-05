Nr 1 w Netflixie. Oto najwyżej oceniany film w historii

Minionki potrafią zaskoczyć. Tak się stało i teraz. "Minionki: Wejście Gru" to najwyżej oceniany film z pięcioczęściowej serii. Szósta seria w lipcu pojawi się w kinach.

"Minionki: Wejście Gru" to film, który odniósł sukces, jakiego jeszcze nie było. W Wielkiej Brytanii oraz Irlandii film jest ciągle nr 1 na liście Netflxia, w 10 innych krajach znajduje się w Top 10 najchętniej oglądanych na platformie filmów. Mimo, że na platformie streamingowej film ten pojawił się dużo później niż jego amerykańska wersja. Jest też najwyżej ocenianym w historii filmem w serwisie Rotten Tomatoes.

Co warto o nim wiedzieć? To film z serii Despicable Me o sympatycznych żółtych stworkach, zwanych Minionkami ("Jak ukraść księżyc 2010, "Minionki rozrabiają" 2013, "Minionki" 2015, "Gru, Dru i Minionki" 2017, "Minionki: Wejście Gru" 2022). Produkcja z kategorii familijnych, którą oglądają dzieci, dorośli i wszyscy, którzy cenią sobie przyjemną rozrywkę.

Biorąc pod uwagę popularność Minionków, prawdopodobnie najnowszy film z serii Despicable Me 4, który wejdzie do kin już w lipcu 2024 roku, także spotka się z dużym uznaniem. Siedem lat - dokładnie tyle minęło od premiery trzeciej części.

Jaki film na pierwszej pozycji w Polsce?

Trzeba przyznać, że w kategorii rozrywki póki co jesteśmy patriotami. Być może dlatego, że w obecnej ofercie na rynek polski nie znajdziemy żadnych Minionków, co za tym idzie "Minionki: Wejście Gru" też nie będzie. Na pozycji nr 1 w kategorii filmów widnieje "Akademia Pana Kleksa", polska produkcja, która także jest filmiem familijnym.

