John Krasinski powiedział o swojej przyszłości w Fantastycznej Czwórce

John Krasinski, zgodnie z wieloletnim życzeniem fanów, w końcu zagrał Reeda Richardsa, czyli przywódcę Fantastycznej Czwórki. W tej roli pojawił się w filmie Doctor Strange w multiwersum obłędu, chociaż jako postać z alternatywnego, a nie tego głównego uniwersum. Tymczasem kilka dni temu Marvel oficjalnie zapowiedział film Fantastyczna Czwórka. Czy zobaczymy w nim Krasinskiego?

Aktor niejako odpowiedział na to pytanie w programie Jimmyego Fallona, do którego został zaproszony. Gospodarz zapytał go, czy ponownie wcieli się w rolę Reed Richardsa w zapowiedzianym na listopad 2024 roku filmie. John Krasinki przyznał, że nie może nic zdradzić, więc tak naprawdę ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył.

Dodatkowo aktor został zapytany o udział jego żony — Emily Blunt. Według plotek miałaby ona wcielić się w rolę Sue Storm, czyli komiksowej żony Reeda Richardsa. W tym wypadku Krasinski również unikał odpowiedzi. Gdy miał już coś powiedzieć, udał, że został trafiony strzałką "Marvela". Rozmowę możecie obejrzeć poniżej:

Jednak jego reakcje można odebrać jednoznacznie. Myślę, że możemy być niemal pewni, że zobaczymy go w filmie Fantastyczna Czwórka, ale — wiedząc, co zrobiła z nim Scarlet Witch — zapewne będzie to bohater z innego uniwersum.

